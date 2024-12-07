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拜登特赦其子論司法公正

薛永康／托倫斯

拜登特赦其子杭特」為目前的大新聞，共和黨、民主黨以及媒體對他口誅筆伐，謂他違反當初對杭特的罪案不介入、對陪審團的決定尊重的誓言。

拜登在退位兩個月前對將被判刑的兒子特赦除了「食言」之外，濫用職權在利益衝突下為家人脫罪，他被指責是無可厚非。但是，指責他的那些人尤其是共和黨員，從包庇川普惡行，搖身一變為「以誠信為重」的支持者，真是令人啼笑皆非，是否持有兩個道德標準？

筆者在此不是替拜登講話，而是要檢視美國所謂的民主及司法公正是否屬實？一個揹負91項罪名，其中30多項已經已經定罪的川普卻能夠參選總統，其判刑日期一直被捧川的法官延到選舉之後。更有甚之，已經被定罪的判決可以在川普當選後一筆勾銷。這算是司法公正嗎？法律是否如同虛設？

對於這個答案，大家應該心知肚明，美國沒有真正的民主、也缺乏司法公正；執政黨可以胡作非為、在野黨可「逢反對黨必反」、而法官可以被買斷。要指責拜登，也可以看看川普，五十步笑百步而已。美國已經是今非昔比；候選人可以口無遮攔、亂發諾言，聲稱為了美國前途，選上後只會不論能力而選擇親信為幕僚為一實例。

由總統指定聯邦以及最高法院法官的制度為一大缺點；遮掩或是包庇總統惡行，以黨派而不是以國家為重。美國一向自詡為維護自由民主的龍頭、司法公正的國家，但是那只是一個口號，依照目前的政局亂象，要達到那個目標，美國還有一段長路要走。

拜登 川普 共和黨

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