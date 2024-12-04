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台錯誤非核應馬上修改 2050淨零排放 需靠核綠並行

王伯元（台北市）

近來台灣核電議題又成討論焦點，歐洲商會11月20日發表「建構2050新台灣：共創願景」，特別指出台灣的能源政策受到再生能源開發緩慢、天然氣發電廠延宕、核能政策不確定等因素挑戰，朝野之間如不能解決爭議，會威脅到未來經濟發展，建議台灣應對核能訂定明確的方向。

根據台灣政府非核家園的目標，2025年要達成再生能源20％、燃煤30％、天然氣50％。但到去年為止再生能源發電量僅占9.47％，大多數的發電還是仰賴燃煤（42.24％），其次為燃氣（39.57％）、核能（6.31％）、燃油（1.34％）和水力（1.08％）。簡言之，台灣的發電還是以碳排量高的火力發電為主，反而再生能源與核能等乾淨能源比例不高。中研院院士李遠哲就曾直言，若2030年台灣溫室氣體排放量無法降低一半，2050年台灣達成淨零排放的政策就是謊言。

同時隨著核一核二廠的退役，台灣用電缺口日益浮現，今年以來停電跳電現象愈趨頻繁，雖然政府一直在宣導台灣不缺電，但是一般民眾對此還是持保留態度。根據天下雜誌針對能源議題電訪近1.5萬民眾，有7成台灣民眾擔心台灣有缺電風險。除了民生用電外，台灣的高科技產業也是用電大戶，尤其是半導體產業是台灣的經濟命脈，用電量持續成長。再加上5G通訊產業、電動汽車等等，產業界都有缺電的隱憂。現在全世界捲起了AI浪潮，政府也信誓旦旦要打造台灣成為AI重鎮，預期用電需求將更大，對此，「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，也是和碩董事長童子賢就大力提倡政府應重新思考「非核家園」的政策。他認為可以將核能搭配太陽能、風能等再生能源成為黃金組合，「核綠並行」以實現大幅提升非碳發電的願景。

此點倡議不但獲得台灣產業界一致好評，也和國際潮流相符，因為對於氣候變遷的焦慮，加上預期AI與資料中心的高度用電需求，愈來愈多國家調整了原本的反核立場，重新擁抱核能。包括因為福島核災受創最嚴重的日本，就規畫在2030年前把核電占比提高到兩成。美國也已公開表示核電未來要增加兩倍，預計2050年前要增加200GW。韓國尹錫悅總統上任後立馬廢除前朝的減核政策，大動作重啟及建造新核廠。就連廢核已35年的義大利，也有意投資新的核電廠。

因應時空背景的改變及全球趨勢走向，現在已不是談核色變的年代，加上新的核能技術日新月異，如小型模組化反應爐SMR就是功率小、體積小、建造快速，且本質安全的設計。我們也欣見政府能採納童子賢董事長的建議，對核能轉採開放態度，認為只要在符合「安全」、「沒有核廢料問題」、「社會也有充裕共識」等三個前提之下，都有討論的空間。但要注意的是，時間並不會獨厚台灣，當台灣還在躊躇不決之時，全球各國已在快馬加鞭地前進。台達電子創辦人鄭崇華日前就曾直言：「台灣非用核電不可。」他並舉新加坡政府為例，強調「錯誤的政策應該馬上認錯修改」，「假如明明知道錯誤而不敢承認錯誤，這是太不夠聰明的作法。」言者諄諄，希望政府能夠聽取忠告，對於能源政策加快處理腳步，盡快確立方向，徹底解決缺電問題，掃除台灣產業發展上的陰霾，也弭平外資對於台灣供電的疑慮，讓台灣的經濟能永續發展，再創佳績。

（本文取自12月5日聯合報民意論壇，作者為李國鼎科技發展基金會董事長）

AI 氣候變遷 天然氣

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