我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

「最帥東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

身心調適假處理霸凌 是緣木求魚

孔令信（台北市）

台灣勞動部的職場霸凌風暴發生迄今，執政黨荒腔走板。換了一位不熟悉勞權相關事務的新勞長，希望能藉此轉移民怒，可惜一上任就要屬下周末加班幫他準備備詢資料。還未解決勞動部職場霸凌風暴，反倒引發新風暴。這就是民進黨的處理危機模式：打爛仗、打嘴砲，爭功諉過，全然不是在解決問題，真相如何就是看不到。

沒想到，賴總統此時還拋出了「身心調適假」議題，在總統府健康台灣推動委員會第二次會議中，賴總統指示應增設政院層級的專責通報平台，並偕同考試院研議推動強化反職場霸凌規範及配套措施。看來煞有介事，就不敢還原霸凌事件真相，沒有真相，所有相關的提議就是繞著暴風圈在走，根本無法化解危機。

首先，這場霸凌風暴是組織結構出了問題，謝宜容所作所為反映出民進黨執政八年多來， 除勞動部還有其他部會出現的組織官箴腐敗亂象，當中還有多少個未爆彈存在？執政黨不面對，只會用鋸箭式來處理，根早就爛掉，當然不可能化解危機！

其次，執政就是要解決台灣民眾的困境，造福全民。可是賴政府上台迄今有哪個政策是在為國為民？光是一個開放大陸客觀光，就被反中意識形態把業者的生機卡死！陸生應馬英九前總統之邀赴台交流，綠營側翼就說「對方來統戰」，連參觀中山女中都要擔心「學生心智未成熟」。

來台觀光人數腰斬，應負責的政務官不用承擔責任，有事卻要基層來負責！多年來民進黨的政務官有任何重大失政或失職都沒事，倒楣的還是事務官與基層公僕，這就是結構性的霸凌。

還有，所謂「身心調適假」，賴團隊可知在大學實施的效果？問問教育部就知道！再說，這個假涉及個人隱私，極易被冠上「身心失調」貼上標籤，很多人寧可請病假事假去看身心科。更何況准假權又在長官，長官若無視屬下的身心健康，或長官自己就有相關病症卻無病識感或…，會准這個假嗎？再說，醫護與身心輔導機制是否有相關配套，以便幫助身心正在受到困擾的公職人員呢？

結束生命是很重大與關鍵的抉擇，若不是遇到困擾與不確定造成身心上的不安，誰會想用自己的生命來做「諫言」呢？一個職場霸凌風暴，就把民進黨所有結構性與根本性問題一一掀開，只是，迄今還不敢面對事實、不敢還原真相的賴政府，光想用大內宣或「身心調適假」 來處理危機， 真是緣木求魚啊！

（本文取自11月30日聯合報民意論壇，作者為大學教師）

民進黨 觀光 馬英九

上一則

政府阻交流 怕抗中保台神話破滅

下一則

防職場霸凌 畫好5條線

延伸閱讀

台灣又傳霸凌…「市長視察」餐點未送達 主管逼下跪認錯

台灣又傳霸凌…「市長視察」餐點未送達 主管逼下跪認錯
令員工周末加班開會輪流簡報 新勞長洪申翰挨轟急喊卡

令員工周末加班開會輪流簡報 新勞長洪申翰挨轟急喊卡
4部會陷霸凌風暴 卓榮泰令1周查明 公務人員協會籲嚴辦

4部會陷霸凌風暴 卓榮泰令1周查明 公務人員協會籲嚴辦
霸凌滅火？總統府倉促提公務員身心調適假 缺具體內容

霸凌滅火？總統府倉促提公務員身心調適假 缺具體內容

熱門新聞

「一洲焦點」談川普新局、賀錦麗慘敗原因。(世界新聞網)

一洲焦點／川普關稅第1槍、賀錦麗敗因、媒體大變局

2024-11-27 14:12

川普驅逐清查 全美移民社區大地震

2024-11-27 01:00

川普新選財長 對中關稅將低於預期

2024-11-24 01:00

川普上台 世界格局將怎樣巨變？

2024-11-26 01:00

面對川普上台 不需逃離美國

2024-11-23 01:02

全球正在進入人工智慧時代

2024-11-25 01:00

超人氣

更多 >
4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了