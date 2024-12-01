錢與媒體：美國大選的兩點思考

美國大選塵埃落定，其競選過程的跌宕起伏，輿論環境及真實民意的落差，特別是所謂的主流媒體包括民意調查的詭異，與過去相比十分值得探究。

首先從競選雙方所籌集到的資金比較， 賀錦麗 的競選團隊總共籌集了超過9.97億美元。川普 籌集了3.88億美元。賀錦麗籌得的款項幾乎是川普的三倍，而賀錦麗迄今已花費約8.81億美元；川普已花費近3.56億美元。

許多人相信美國大選全是錢作怪，看誰的錢多，錢決定誰當選。我不否認錢在選舉中起到一定的作用，因為要宣傳你的政綱，具體政策，就要利用傳媒，而傳媒是市場的一部分，它是要收費的。但這次選舉錢少的一方勝出，證明並非全由錢作怪。反而說明民意還是最重要的。

還有一種說法是，民主選舉是浪費社會資源，浪費錢。這種論調其實根本禁不起推敲。公民或企業為了讓有利於自己的政治代理人可以掌握行政權力，個人或企業、不同階層的不同利益群體，在制度的規範之下捐資給符合自己利益的政黨候選人，表達不同的意向，最後選出代表多數人利益的政治代理人，實現了社會的公平公正，合理正當必要。在這裡，規範透明的籌資制度並有嚴格的監督，絕不允許動用全體納稅人的國家的資金，才是關鍵。

令人反思的第二個問題是競選過程的輿論表現。在過去的幾十年，輿論既是民意的反應，基本真實反映民意；輿論又反作用於民意，引導、塑造民意。當然，這裡所說的輿論載體主要是CNN、華盛頓郵報、紐約時報等老牌的、在世界上極有影響的媒體。他們的輿論幾乎一邊倒的支持民主黨 候選人賀錦麗，另外，與這些所謂主流媒體意識相近、認知相近的調查機構所作的民意調查結果都顯示，民主黨賀錦麗與川普領先或非常接近甚至領先。然而這一切都被現實最後擊碎。共和黨候選人川普不但獲得遠超民主黨的選舉人票，還獲得多於民主黨1000多萬的選票。同時還獲得了參議院和眾議院的多數議席。

所謂的主流媒體，其實如今已不能稱之為主流，從傳播效率計算，以紐約時報為例，包括紙媒訂戶及在網絡被關注共1040多萬，但馬斯克個人X社交媒體上關注他的人數卻達1.53億。互聯網自媒體的興起已悄悄地改變了媒體的版圖，但傳統媒體依然傲慢的認為他們說什麼大眾就會接受什麼，其實絕大多數大眾雖然平時沉默，但他們並非被動接受傳統媒體的觀點，或對社會事件帶傾向性甚至是片面的宣傳，他們所營造的政治正確早就被沉默的大多數拋棄，可是至今仍不會反省許多做法已走向常識的反面，這次實實在在的碰了一個壁。

更深入到勝敗原因，是競選政黨主張政策是否回應了涉及民眾切身利益的物價、社會治安、邊境安全、種族、性別、自由表達權利等最關注的領域。可惜的是，民主黨恰恰對這些問題以空話應對或政策取向過於偏激。他們關注的領域是如何提高黑人的地位、學生怎樣無需家長同意更方便自由變更性別，這與絕大多數大眾的關注的領域相去甚遠甚至對立。

美國這次大選的結果，暗示世界正在發生重大變化，除了傳統保守價值重新獲得更多人的認可，進步主義衰落，媒體的生態也發生了根本性的變化。傳統媒體的市場占有率及公信力下降。有消息稱，總統選舉以後，不能堅守媒體公正性的CNN的收視率再次大幅下降。

錢不是決定選舉結果結局，媒體版圖已經改變。過去的政治正確正在被重新定義。