台專任運動教練 考核管理應與時並進

繼中華隊在世界棒球12強打敗日本 奪冠後，U12亞洲少棒昨天也擊敗日本闖進冠軍賽。謹從少棒、青少棒青棒到成棒三階段的培育過程，探討教練、選手、家長、政府以及社會各方的角色與影響，進一步解析台灣運動人才如何從基層走向國際，讓世界看見台灣。

基層棒球的萌芽，首重少棒時期的基礎培養。少棒階段的目標是啟發孩子們對棒球的興趣，並建立基本技術與規則概念。少棒隊的組建往往依賴學校與社團的支持，教練扮演的不僅是技術指導者，更是啟蒙者的角色。在此階段，家長是孩子棒球旅程的第一位支持者，從接送訓練到比賽的加油助威，他們的投入直接影響了少棒發展的質量。然而，家長的期待應該適度，避免對孩子施加過多壓力，以免影響興趣與發展潛力。

到了青少棒與青棒時期，訓練開始專注於技術的進階與體能素質的提升。教練的角色變得更加關鍵，他們需根據選手特點制定個性化的訓練計畫。這階段的選手經常參與比賽，在對抗中學習臨場應變能力與抗壓能力。心理建設是青棒階段的重點之一，當面對激烈的競爭與高壓環境，選手能調適情緒穩定，保持表現正常不失誤。這時期的選手也面臨學業與運動雙重壓力，學校體育班設置規畫基礎與進階課程，家長們協助選手時間管理，確保課業學習與運動訓練並行發展，避免學業與運動失衡影響未來發展。

到了成棒，選手從業餘向職業邁進。這時教練不僅要關注技術層面，還需引導選手思考職業發展路徑，是否進軍美日或留在台灣。成棒球隊的成功離不開良好的球隊文化，選手間的默契與團隊合作是制勝的關鍵。教練的領導力與球隊管理的支持在此起到重要作用。在這些過程中，教練扮演多重角色，既是技術指導者與戰略制定者，也是選手的心理支持者與榜樣力量。同時，從基層到職業，教練需要發掘選手的潛力，教練養成教育需要大學校院專業課程並提供適合的教學專業知識，應用環境與資源，教練適才適性指導年輕選手逐步成長為頂尖運動員。

台灣棒球能取得傲人的成績，離不開從基層到職業階段的完整培育體系，以及教練、選手、家長、政府與社會各方的共同努力。本著「相信自己，相信團隊，相信專業」的精神，教練們繼續深耕棒球文化；此外，其他運動種類如田徑、游泳、體操、技擊、球類等都需要一同關注。

教練角色關鍵，但專任運動教練法仍有疏漏，例如，每三年一次大考核，計畫型教練工作權保障等，考核管理相關法規應該與時並進修訂，讓教練們在良好教學環境與制度下培育更多運動人才，在國際賽事上發光發熱。期待台灣不僅是科技島也是運動島，讓運動價值深植人心，創造更美好的社會及培養出更多台灣英雄。

（本文取自11月29日聯合報民意論壇，作者為退休 專任運動教練）