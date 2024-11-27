兩岸青年世代的相互理解 來場冠軍與冠軍的交流

馬英九 基金會邀請大陸高校師生赴台交流，訪問團包括奧運 桌球金牌得主馬龍 和射擊金牌得主楊倩等傑出青年。有官員洩露訪問團成員的個資，並質疑其具有「統戰」意圖，引發一連串政治爭議。這凸顯了台灣內部對兩岸交流的深層矛盾，同時也暴露出部分政治勢力在面對兩岸和平交流時的偏狹與不自信，更凸顯政治抹紅行為對兩岸和平的傷害及其視野高度的不足。

兩岸關係的未來，繫於青年世代的互動與理解。相較於政治對抗，青年交流以真誠互動為核心，有助於化解長久以來的敵意與誤解，是推動和平的重要契機。這次交流活動涵蓋七所大陸高校的師生，並會與台灣的六所大專院校及一所高中進行交流，內容包括文化參訪、學術互動以及體育活動。

青年交流的價值不僅在於增進彼此了解，更在於創造雙方共同的情感基礎。以馬龍和楊倩為例，他們不僅是體育界的典範，也能透過體育交流帶來鼓舞人心的故事。這樣的互動能讓彼此看到人性、夢想與努力的共通點，而非僅僅以政治框架解讀對方。

令人遺憾的是，這場具有積極意義的活動，卻因部分政治人物與勢力的操弄而蒙上陰影。匿名官員在特定媒體洩露訪問團成員的個人資訊，甚至以其「共產黨員」或「共青團員」身分進行政治汙衊，完全偏離了交流初衷。應該思考的是，中共黨員的身分在中國大陸本就普遍，這與台灣具政黨身分的民眾赴陸交流並無本質區別。如此大做文章，只會凸顯心胸狹隘與缺乏自信。

兩岸青年交流本應是以青春與熱情為底色的活動，卻被貼上統戰標籤，反映台灣內部對兩岸關係的不成熟心態。民進黨政府既然批准此訪問團赴台，便應展現包容與胸懷，而非默許政治操作傷害兩岸互信。以洩露個資和抹紅來阻撓交流，不僅違反法治精神，更對台灣長期以來標榜的自由民主形象形成諷刺。

阻撓兩岸交流無助於台灣的進步。透過青年交流建立的友誼與理解，才是促進和平的基礎。兩岸分歧的解決，終究要回歸到人民的理解與共識，而非僅寄望於高層政治協商。尤其這回中華棒球隊勇奪世界冠軍，為台灣贏得了極大榮耀。馬龍和楊倩赴台，若能促成一場「冠軍對冠軍」的體育交流，豈不更能展現台灣的自信與實力？那些刻意矮化這次交流意義的人，無異於低估台灣的文化與實力，也對兩岸民眾的相互理解設下不必要的障礙！

（本文取自11月28日聯合報民意論壇，作者為時事觀察員）