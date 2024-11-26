巴庫氣候大會上周日閉幕，「新集體量化目標」（NCQG）要求發達國家於2035年前，提供開發中國家每年至少3000億美元氣候資金，呼籲公私部門達成1.3兆美元規模；同時，通過巴黎協定第6.4條全球碳市場機制，由指定監督機構運行。

這3000億美元，將由《聯合國 氣候變化綱要公約》附件2所列20多個發達國家提供，是「歷史碳排放」觀點下，共同但有差別責任和各自分別的能力原則（CBDR-RC）實踐。政府在疾呼參與國際氣候行動前，應就此與台灣氣候定位慎思並明辨。

聯合國憲章明文，本組織基於各會員國「主權」平等之原則。預算使用，是典型自主自決的主權行為。沒有國家會願意將稅收交付他人使用而不聞不問，例如財政部 為最大股東的中美洲銀行（區域開發銀行），其理事就由財政部部長擔任，以遂行台灣意志。也因此，即便氣候資金進入《公約》體系，仍為發達國家掌握，與現行多邊、單邊與開發銀行等既有體制並無二致。

而從更新國家自定貢獻（NDC）綜合報告「完全背離」巴黎協定增溫攝氏1.5度路徑可見，發達國家承諾的氣候資金無論多寡，都只是不負責任的遮羞布，對扭轉逆勢幫助有限，而最需要協助的小島國家聯盟呼籲之最低2200億美元保障額，完全未列入決議，在國際氣候場域上也呈現弱弱相殘的局面。

台灣拿香跟著氣候大會拜的同時，對外對內，所謂差別責任與各自能力到底是什麼？從歷史脈絡、族群、性別、年齡與易受影響性等因素來看要如何定調？在國發會12項淨零戰略中，公正轉型戰略並未涵蓋到這些涉及資源「分配」原則與判準的根本問題。

至於巴黎協定第6.4條全球碳市場機制則不應過度關注，因為氣候變遷 因應法第27條與碳費收費辦法已揭示國外減量額度抵扣上限為5％，以避免碳洩漏，過度依賴碳交易降低自身減碳努力。對更新NDC與國家清冊而言，私部門購買碳權列入國家績效，也有治理邏輯與重複計算等問題，難以成為淨零主軸。

相對的，巴庫大會所決議成立「巴庫全球氣候透明度平台」，旨在強化巴黎協定增強透明度框架，揭露各國應於2024年底提交之雙年度透明度報告（特別是發達國家）才是台灣應履行事務。此可將NDC銜接國內階段管制目標每年進度報告，與國際接軌，並客觀作為檢討政策、追究失職之工具，以助淨零目標之達成。

伊索寓言裡有則「蝙蝠」的故事，鳥獸大戰，蝙蝠一下是鳥，一下是獸，最後為兩陣營所唾棄。台灣說要承擔氣候責任，究竟是什麼責任？對國際、對台灣國內的氣候責任如何區分？各自分別的能力又是什麼？值得賴總統與國家氣候變遷對策委員會討論。

（本文取自11月27日聯合報民意論壇，作者為財團法人環境品質文教基金會董事長、副秘書長）