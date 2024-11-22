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政府不失靈 媒介不會亂

馮建三（台北市）

「余天暗示想掌公視？文化部：無法干預」這個新聞標題，是過去三個多月來，至少第六起暴露台灣政府失靈，未能有效與傳媒互動，無法阻止民主滑落的新聞。

前面兩起是「明年政府媒體宣傳費編列15億元(台幣，下同)、暴漲65％」與「8年95億、藍委轟拿標案養綠媒」。但知情人士說，在2020與20212年，中央與地方政府用在電視標案的經費，至少是30億，也就是三、四年前，已經是一年15億。若再加上投在平面媒介的金額，那就更多。

各級政府是最重要的新聞來源，說話機會很多，但若認定經人傳達，難免不完整，因此自行另在政府網址公告，或者購買傳媒資源告知，並無不可。

然而，目前台灣政府並不光明磊落，經常要民代或記者費神，才能得知部分。若要改進，理當主動，要求從中央至地方各級部門，設計表格，將目前散落不同名目的、實則用於使用傳媒資源的預算，送請民代審查；然後，在這些政府以錢換取的影音圖文見光之日，責成各機關與承接這類預算的大小傳媒，依據有司設計的表格，同樣逐項填寫而公告周知。行政機關若不肯為之，就是不尊重政府資訊公開法，立法機關理當責成。

第三、四項，是新聞議價法與NCC可能停擺的問題。行政院副院長鄭麗君推薦的主委人選未能得到提名，反而爭議大的人得到，事有蹊蹺，「傳媒體大亨致電賴清德親信逼退」？真假不論，但早知今日，何必當初，行政院再次失靈。新聞議價法若能制定與施行，可以略補新聞界之失，但不會太多，政務委員何不協調數位部、NCC、文化部及財政部等等，另籌財源？明年起，台灣跟著國際要求，將企業稅從12％略增至15％， 假使再對大型科技平台，以累進原則，提高若干稅率，並使專款專用，改善新聞界財政，包括對大量流失的地方新聞編採等工作，多做挹注。

第五、六項都與公視有關。Taiwan Plus原在引入蔡英文總統信賴、且有國際傳播專才的人擔綱，但陰錯陽差，先是公視不要，中央社接手一年後，再轉公視至今。它的問題不是有記者說川普是重刑犯，而是未能如海外成例，其內容應該與公視所有頻道有效結合，如此，其預算略可豐富國內閱聽眾的影音內容，如同BBC，其海內外節目也相互流通，美國在2013年也修法將美國之音等節目，改為可合法讓其國內業者使用。

「余天暗示想掌公視？文化部：無法干預」，若屬實，可能是更高行政官員才能決定，也可能是推卸責任。台灣政府讓得到提名的董事互選董事長，表面上是尊重董事，實則相反。合理作法，如同國際通例，行政院必須詳細說明，得到提名的董事長人選，具備哪些具體的條件與成績，值得擔綱這個重要職務，據此尋求立法院的支持，不是不改現制，已有屬意人選，但不肯明說。現在的作法，反而是不尊重合適人選，也失去向民意表述的機會，同時又拉其他董事背書，剛好是逃避擔當的遁詞。這種行政慣性與立法配合或縱容的積習，顯示台灣政府失靈，難以調整媒介市場失靈的胡亂現象。

（本文取自11月23日聯合報民意論壇，作者為政大新聞系退休教授）

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