川普反對「非法移民」隱藏的深意

川普 這次以壓倒性優勢贏得總統大選，反非法移民 強調邊境安全是他勝選的主要策略，甚至一上台的首要任務，就是大規模的把非法移民驅逐出境，甚至可以不計代價。

為什麼川普如此重視非法移民入境問題？這里有著表層和深層的兩重原因。從表層來說，大量非法移民入境美國，增加了國家的財政福利 支出，將納稅人的錢花在非法移民的衣食住行以及醫療、教育等方面，相應的減少了國家預算中其他的正常支出，增加了聯邦和州政府的債務。大量低素質的非法移民入境，也加大了就業市場的壓力。

非法移民入境帶來了國家安全的巨大風險，國外的罪犯、黑幫分子、毒品走私犯、甚至敵對國家的間諜混跡其中，嚴重攪亂了社會的安定，甚至有敵國在美國建立「第五縱隊」之虞，致使「911」事件重演。非法移民合法化，也擠壓了合法移民的權利，延誤正常的進程，從而導致國家的移民法律法規名存實亡。

凡此種種危害性，都是可以明確表達的反「非移」的表層原因，對於共和黨和川普來說，反「非移」還有更深層、更重要但又不便明言三大意義。

其一，維持兩黨的均勢。這些非法移民天然的是民主黨潛在的選票票源，一旦入境後落地生根成為公民，將徹底改變美國的政治生態平衡，極大的有利於民主黨，特別是大量非法移民進入那幾個搖擺州後，四兩撥千金，可以讓共和黨永久出局。這就完全破壞了民主共和兩黨近兩百年來互相競爭相互制衡的機制，形成政府用高福利變相賄賂選民，選民用選票支持政府的一黨獨大稱霸全國的局面，民主憲政體制就會蛻變為專制極權的腐敗體制。

其二，保護血統的純正。川普多次聲稱，非法移民「汙染」了美國的血液，改變了美國的「基因」。說穿了，川普從心底里反感甚至厭惡有色移民大量入境，因為這正在快速改變以白人為主體的人口結構。大規模「非移」和少數族裔執政，讓傳統保守的白人產生強烈的被邊緣化和生存危機感，成為這次大選「農村包圍城市」全國山河一片紅的主因。正如來自南非的馬斯克所深有感觸的大聲疾呼：這次美國大選事關歐洲文明的存亡。

川普也揚言，除了要驅逐非法移民出境，同時還要限制合法移民，他歡迎的是歐洲國家的白人移民和有高學歷具有科技才能的人材，拒絕低劣素質專吃政府福利的低端人口。歐巴馬的八年任期已讓大部分白人「覺醒」，再讓賀錦麗執政？沒門！這就是這次大多數傳統保守白人選民發出的最後吼聲。歐巴馬夫婦自以為還有以往的明星魅力，具登高一呼、應者雲集的強大號召力，事實上他們的助選恰恰成為賀錦麗的選票「毒藥」。

其三，維護基督教的正統宗教地位。美國雖然沒有立法將基督教立為國教，但自「五月花」飄洋過海來到北美開疆拓土，基督教一直是歐洲移民的正統主流的宗教信仰。「非移」不但使社會人口日益多元化，宗教信仰也五花八門，白左們提倡的文化宗教多元化，在川普看來正是一場毀掉美國的災難。鑒於歐洲國家日益嚴重的移民及宗教信仰危機，川普決心上台後廢除教育部，在學校和社會獨尊「聖經」。他欲以一己之力力挽狂瀾，扶大廈於將傾，讓美國回復到以前傳統的強大的美國，「Make America Great Again 」。