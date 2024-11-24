民主黨切實檢討 才能對症下藥

這次川普 及共和黨大獲全勝，囊括白宮、參眾兩院、加上他前任已取得最高法院的多數，使民主黨 三權盡失，私底下和媒體上都在檢討，到底那裡出了錯？甚至有人怪現任拜登 總統沒有及早引退，致使賀錦麗只有107天的時間競選。其實這些都是不成理由的理由，因為對許多選民來說，一百多天的疲勞轟炸已經夠受的了。

同時他們大概忘記了，遠在川普上一任總統做得很爛的時候，民主黨要找一個夠資歷的候選人能在2020年的大選把他趕下來，找來找去只有做過六任參議員和八年副總統的拜登。其實那時他已經78歲，本來已是退休的了，結果勉強拉出來拚老命；當時以為把川普趕下來後，第二任誰出來選都沒問題，所以當時大家都沒想到2024年他是否會太老的問題。

其實在過去兩年內他的行動、腦力、口齒等等都退化了不少，在今夏和川普辯論時出盡洋相，導致如今有人質問是誰把他這些健康情況隱瞞不報，導致民主黨不能不陣前易將，在那情形下，環顧整個民主黨，除了賀錦麗副總統外，的確也無任何其他年輕力壯而又是主流人物，因此大家一窩蜂地擁護賀氏。可惜蜜月期過後，她的民調滯留不前；雖然她的言論和表現還是很得體，但從民調中，她的競選團隊知道選情不妙，這從他們讓她加緊到各關鍵州去站台可以看出來。

雖然美國偏左的主流媒體似乎還是報喜不報憂，許多人已經知道川普勝選可能已不可避免。「華盛頓郵報」及「洛杉磯時報」的兩位億萬富豪老闆，破天荒地拒絕擁護任何一位候選人(其實按往例就是民主黨)。一般判讀他們是怕川普當政以後會對他們報復；這可說是「二葉知秋」了。

總而言之，現今民主黨內及自由派主流媒體都在檢討這次敗選原因，表面看來，不外說是經濟和移民政策；其實私底下可能和賀錦麗是有色(包括半亞裔)女性有關，這從她得票不如拜登及喜萊莉．柯林頓可見。同時民主黨還是不願意承認反宗教，基督信仰在美國社會中，到底是根深蒂固的。同時以為他們拉攏移民，就會增強票源；誰知這次拉丁裔把許多票投了給川普，也可能是與他們的基督天主信仰有關。

還有一點就是至少近代歷史上美國選民是相當不滿現狀或喜新忘舊的。例如1976年的福特、1992年的老布希、2000年的高爾(副總統)都是做得很不錯，甚至穩定大局(福特)，但多數選民卻推一個沒有聯邦經驗的冷門新手上來。故此民主黨要以此為殷鑑，切勿把錯了脈，導致藥石亂投，永無翻身之日。