改善台職場霸凌 5件事要先做

台灣勞動部北分署職員疑似受分署長霸凌輕生案，輿論譁然，部長何佩珊道歉，行政院長卓榮泰道歉，甚至連總統賴清德 也在臉書表示歉意，意味著職場霸凌這件事的嚴重性，必須嚴肅以對，全面檢討處理。

職場霸凌不是現在才發生，但已成為日受重視的新興議題，而這也絕對不是個案，相信台灣中央、地方政府乃至民間企業，從過往到現在一定還有很多類似案例，只是藏在暗黑角落未浮出檯面而已。看看國外的情形，依據非營利職場霸凌研究所2024年9月的調查，美國有32％民眾被直接霸凌，另有14％見證過霸凌事件；日本方面依據識學管理公司2023年的調查發現，有近35％的民眾有在職場遭霸凌經驗。

至於台灣，人力銀行曾在去年發布調查，超過83%的受訪上班族表示曾在職場上遇過霸凌，最常遇到的狀況包括言語嘲諷貶低，以及背後中傷或散播謠言等。另外，諸如遭刻意排擠、工作處處刁難也都很常見。可見霸凌對台灣民眾的影響太大，遺禍也太深了。

當務之急，筆者認為有五件事可以先做：

「職場霸凌」必須入法：檢視台灣的法律發現並無出現「職場霸凌」一詞，換言之，沒有法律上的約束，這顯然是個漏洞，相關防治措施、申訴及懲戒規範必需入法以求周全完備。性別平等工作法、公務人員保障法乃至相關人事法制（如升遷法、考績法等）均應比照性騷擾 防制的法制規範，增訂專章或專條條文。

建立諮商管道：政府應設諮商熱線供遭受霸凌者應用，同時要廣為宣傳。目前有的諮商專線有1925安心專線、「張老師」服務，但知道的人不多。

各機關（公司）即刻成立霸凌防制小組，並邀外界學者專家加入，定期檢討機關（公司）霸凌事件的處理。

升任主管前相關人員應先受職場霸凌防制的相關訓練，包括開設如何與部屬，如何養成傾聽習慣又如何涉身處地，培養同理心等課程合格後才能升任主管。

最後，職場霸凌未入法前，各機關（公司）目前適用的行政命令應檢視檢討有無不足或缺乏明確獎懲規定。 公務員遭霸凌以致輕生一事，實在令人痛心，如何防止憾事再度發生，不能只用呼籲的方式道德喊話，應在法制面、程序面及管理面上多加把勁。

（本文取自11月22日聯合報民意論壇，作者為退休 公務人員）