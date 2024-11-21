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走了蓋茨 川普提名忠誠支持者邦迪任司法部長

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

賴政府搶救政權 不惜霸凌法制

桂宏誠（台北市）

被控職場霸凌致其部屬自縊身亡的謝宜容，經勞動部考績委員會決議給予一次記二大過免職的懲處。但在考績委員會尚未開會前，部長何佩珊在20日午後於立法院應詢時，已因立委接續砲轟及輿情烈火蔓延，在幾經改口後表示將對謝記二大過免職。到了20日下午四點半，行政院長卓榮泰也召開記者會，宣布謝及相關人員的懲處結果。這些情形即使「目的良善」，卻「霸凌」了公務人員法制。

依據《考績委員會組織規程》第三條第一款規定，專案考績懲處之「初核或核議」乃各機關所設考績委員會的職權，這也是何佩珊在立法院曾說她「無權」決定停職或免職處分的原因。但後來何、卓二人如同對考績委員會公開下令，只能對謝宜容做出記二大過免職的決議，此為傷害政權的危機控管，優於依法行政。

然而，卓榮泰稱「謝宜容記二大過並送懲戒，懲戒的最嚴厲處分是免職，而且未來不得再任公務人員」，這就大有玄機；因為機關已依《公務人員考績法》做出一次記二大過免職的「行政懲處」後，通常不會再移送懲戒。何況，謝宜容為簡任第十一職等，依法應先將涉案證據送監察院審理，若監察院決議彈劾成立，才由監察院移送懲戒法院，判決給予何種「司法懲戒」。

然而，監察院成立彈劾的理由，將決定懲戒法院判決輕重，依《公務員懲戒法》第22條第三項規定「同一行為經主管機關或其他權責機關為行政懲處處分後，復移送懲戒，經懲戒法院為懲戒處分、不受懲戒或免議之判決確定者，原行政懲處處分失其效力」。因此，記二大過免職後仍送懲戒，其實是給謝宜容的免職預留「翻盤」機會。

例如，最重的懲戒是「免除職務」，即「免其現職，並不得再任用為公務員」。但除此之外，次重的「撤職」為「撤其現職，並於一定期間停止任用；其期間為一年以上、五年以下」，再次重則為「六個月以上、三年以下」的「休職」。只要懲戒法院不是判決「免除職務」，謝宜容就有了「復職」的權利。

事實上，機關對公務人員作出一次記兩大過免職時，至少在程序上也要「裝」得很嚴謹和完備。「考績法」第14條第三項明定「考績委員會對於擬予考績列丁等及一次記二大過人員，處分前應給予當事人陳述及申辯之機會」，而勞動部考績委員會在謝宜容休假時召開，未知是否完備了通知其到會陳述及申辯的程序？

再說，依《公務人員考績法》所定得以一次記二大過的情形中，謝宜容的案情只可能牽強地構成「嚴重傷害政府信譽」或「言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」。而考績免職尚需送銓敘部審定，當事人不服可向公務人員保障暨培訓委員會聲請復審，再不服該會決定，還可提起行政訴訟。

行政院長為三、四級機關人員的專案考績舉行記者會，這已是破天荒的事情，何況又是「預告」考績委員會的決議結果。行政院長公然「霸凌」考績制度，不知未來的考試院長將如何看待？

（本文取自11月22日聯合報民意論壇，作者為民主文教基金會董事長）

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