靠山變壞山 台千萬勞工誰來照顧

勞動部因勞動力發展署分署長謝宜容涉霸凌員工，造成吳姓職員死亡事件，加上調查報告稱謝在工作上的要求非霸凌，是「目的良善」，讓本應做為全國「勞工 靠山」的它變成了「猿穴壞山」。

謝曾在半夜一點、清晨5點傳訊交辦工作，要求同仁十分鐘內回覆，否則隔天咎責，嚴重影響部屬身心。這種名為「求好心切，保護同仁」，實則強迫員工須按自己方式，符合自己特定標準，不論標準是否合理或適當的領導統御方式，讓人想起「普洛克路斯忒斯之床」（Procrustean bed）。

古希臘神話，普洛克路斯忒斯（Procrustes）是個惡名昭彰的強盜，人稱「鐵床匪」，在雅典到埃萊夫西納路上開設黑店，攔截過路行人。

店內，他祕設一長一短鐵床兩張，旅客投宿時，命身矮者睡長床，用繩索強拉其身與床對齊；身高者睡短床，用利斧將其伸出的雙腳截短，使其長短與床相符。這種殘暴方式，沒人能因身高恰好而倖免。後來，希臘英雄忒修斯（Theseus）在前往雅典尋父途中遇上普氏，遂以其人之道還治其人之身，強令魁梧的他躺臥短床，結束他的暴行，為民除害。

勞動部調查報告明白指出，謝宜容會情緒暴衝，以大聲咆哮和言語辱罵來貶低同仁，導致多人求助身心科接受治療；也證實謝任職分署長近兩年期間，離退人員高達81人，6人主動降調其他機關。

這現象在在說明勞動部內確實因謝分署長而出現了「普氏之床」，導致員工心生恐懼。可惜的是整個官僚體系，尤其在上位者都在推諉卸責，沒能出現「除匪拆床」的忒修斯，還員工一個友善、免於恐慌的工作環境。

勞動部長何佩珊說會將謝降調，並帶她出來道歉。但如果她無法改變這種為追求統一、效率或控制而強加不合理條件於部屬身上，刻意扭曲部屬尊嚴，忽略部屬差異的工作環境，再加上不願意當「拆床」的英雄，則「普氏之床」仍可能隨時出現。這看在需要勞動部照顧的千萬勞工的眼裡，將不知作何感想？

（本文取自11月21日聯合報民意論壇，作者為教育人士）