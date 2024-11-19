非典型川普 牽動兩岸機遇與挑戰

川普 引領紅潮，以摧枯拉朽之姿重返白宮 。作為一個非典型政治人物，近期他公布的非典型人事，亦反映其對傳統建制派政治的揚棄。此外，誠如聯合報社論指出，從川普的人事布局來看，涉外事務起手式顯然劍指中國。因此，在美中博弈即將升級之際，台海兩岸關係會有怎樣的機遇與挑戰？各界都高度關注。

在日前的APEC習拜三會，習近平再次強調中國對美的四個不變，也就是說，陸方的論述延續其一貫的主張，亦即中美關係要能夠相向而行，就必須「重返峇里島，通往舊金山 」。然而，從川普的行事作風與人事布局，大陸當局顯然也做好了與美鬥爭的思想準備。因此，預料明年川普上任後，大陸對台政策將呈現以下特點：

首先，推進融合發展。大陸當局定調，融合發展仍是當前對台政策的主旋律。雖在雙方各有堅持下，兩岸交流仍存在許多障礙，但大陸一方面仍將持續推動包括大陸專業人士來台的「走出去」到台灣的策略；一方面則透過各類「惠台」措施，加大「引進來」赴陸的力度。

其次，精準差別對待。在重視發展但也強調安全的前提下，大陸在推動「以陸為主」的融合發展策略時，預料亦將持續加大反獨力度。但與此同時，將會以更精準的政策施為差別對待，避免無限上綱的反獨影響融合發展策略。

最後，保持戰略定力。在認為川普極可能會利用台灣問題這個大陸核心利益中的核心作為槓桿的前提下，大陸當局的對台政策將更強調戰略定力。亦即在全力應對美國升級版的貿易戰、科技戰同時，透過專注自身發展，強化大陸綜合實力，以創造更多「促融」條件。

對川普來說，其戰略優先目標是強化美國經濟而非遏制大陸發展；因此，透過向大陸課徵關稅、促使大陸購買更多美國產品，以削減美中貿易逆差；或讓大陸增持更多美債，更符合美國利益；換言之，在美中兩大國都關注內政、聚焦經濟的前提下，明年乃至一段時間內，美中勢必將從一定程度的對抗開始，進而推動新一輪的博弈，最後展開某種程度的交易。也就是說，短期內台海兩岸關係或有可能震盪，但仍將維持一定的穩定，甚至將呈現相對和緩的發展機遇。

然而，面對強調利益同盟而非價值同盟的川普，台灣要如何發揮影響力、避免成為中美交易的籌碼？這勢必是川普2.0時期，台灣面臨的最大的挑戰。

（本文取自11月20日聯合報民意論壇，作者為工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授）