台NCC須改頭換面再出發

台灣立法院三讀通過NCC(國家通訊委員會)組織法第16條修正案，明定已兩任委員自12月1日起不得延任與再任，行政院日前「違法」任命的代理主委翁柏宗將於月底下台，其他三位到任委員也將一併去職。原有七位委員的NCC，雖因只剩三位委員面臨無法召開委員會的困境，但這局面也提供賴政府改革NCC的契機。

NCC前主委陳耀祥任期長達五年餘，外界認為他是個政黨形象鮮明的主委，其領導下的NCC爭議不斷，至今依然備受批評，甚至被譏諷為「髒兮兮」，如做個民調 ，相信大多數台灣民眾的看法應是：這樣的NCC廢了又何妨。

陳主委任內的NCC，最著名的爭議莫過於「鏡電視」申設案。鏡電視開台前，即傳出資金未到位、高層一再換人等各種風波，NCC一概視若無睹；上架後鏡電視更衍生諸多司法案件，包括NCC被檢舉洩密；鏡電視前董事長裴偉挨告詐欺及背信等；七名股東涉偽造文書、稅捐稽徵法及洗錢防制法；陳耀祥也被列為他字案瀆職罪被告。

鏡電視問題叢生，立院為釐清弊端特別成立了調閱小組，但NCC完全不配合，調閱小組希望調閱的文件有8大方向、23項細目，NCC技巧性地規避，只應付性地給了4項資料，都是在立院網站就可查到。NCC的消極抵制，令調閱小組非常無奈，也非常憤慨。

陳耀祥任滿離職，繼任的翁柏宗也不遑多讓，無論是副主委或代主委任內，他也是爭議連連。在NCC審查鏡電視上架案時，時任副主委翁柏宗竟充當裴偉的「報馬仔」，不時向裴偉「報告」審查進度，連審查會議才表決完成，也迫不及待地通報裴偉5比2過關，完全置NCC的獨立性於不顧，所以被揶揄為「綠媒小弟」。

今年9月間，翁柏宗又遭立委爆料，在過年期間送禮由廣電業者埋單，事後還伸手干預電視台對此案進行調查。翁這樣的德性，竟然得獲台灣民進黨 政府關愛，台灣人民除了搖頭又能奈何，幸好如今立法院修法摘其官帽，台灣人民這下才得一吐怨氣並拍手叫好。

對於立法院的修法決議，民進黨團幹事長吳思瑤聲稱「癱瘓NCC，就等於癱瘓NCC民生業務，受害是人民。」NCC主祕黃文哲則說，委員會議無法召開，法律修改、廣電法相關裁罰、打詐條例相關子法等104項無法處理，但電信設備相關審核不會受到影響。其實，為因應下任委員人事案延宕，影響日常業務辦理，NCC今年7月已經修正過「NCC委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點」、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法制作業要點。針對58項業務進行作業要點修正，包括蘋果、三星等智慧型手機 新品進入台灣市場販售時，已無須經NCC委員會審議討論，影響十分有限，綠委所謂「癱瘓NCC受害是人民」的說法，根本就是誇大其詞。

平心而論，立院修正通過NCC組織法，正是給予NCC改頭換面、重新出發的機會，賴政府自應提名具有社會清譽且能夠獨立行使職權的賢達擔任委員，否則換湯不換藥，過不了立院這一關，NCC不如關門也罷。

（本文取自11月17日聯合報民意論壇，作者為資深媒體工作者）