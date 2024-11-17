目睹美20年怪現狀 亟待解決

﻿「目睹20年來之怪現狀」為清末小說家吳趼人的代表作。小說記錄了主人公自光緒十年後的20年間所見所聞。 這段期間歷史，包括中法戰爭、中日甲午戰爭、戊戌變法、庚子事件等，是社會動蕩不安的時期。 試問：美國過去20年是否也歷經過、值得一提的「怪現狀」？

筆者居美已經半個世紀，目睹過去20年以來與之前的年代比較，「怪現狀」之「怪」見仁見智，經歷多次也許會「見怪不怪」，但是問題會仍然存在。在此只試舉數例。

「大槍擊案」：為四人或以上，不包括槍手本人的案子，在美國任何地方如學校、超市、戲院、舞廳、公司、髮廊、農場、音樂會、球場等都曾發生，防不勝防。每年有增無減，限槍禁槍之聲不絕於耳，但是如對牛彈琴毫無作用。民眾購買火力大攻擊性槍枝如AR-15的數量也年年破紀錄。

「貧富懸殊」：製造業外移及自動化，傳統上用手工及其它勞力的工作已被國外廉價勞工取代，回流美國的公司也趨向製造自動化，美國工人薪資跟不上物價上漲，貧富差距日增；同時無家可歸的遊民 露宿街頭也成了近年來一大問題。相反地，富者富可敵國，知名職業運動員年薪也以千萬計，而一些中產階級民眾連付房租都有困難。

「兩黨對峙」的白熱化：1974年尼克森被同黨參議員要求下台「跨越黨派」的公正作風已經蕩然無存。目前國會議員對於川普 促使2021年1月圍攻國會政變視而不见，對他滿口謊言聽而不聞，「逢反對黨必反」已經成為常態。川普的官司纏身而且一些已經定罪，仍然能夠參選令人跌破眼鏡。最高法院的大法官也已在黨派分別下護短，失去其客觀性。

「保護主義抬頭」：即使美國各大商學院教導的是貿易全球化及公平競爭，但是美國政界看到20年來中國崛起，已經把對手視為敵人欲去之後快。增加關稅以及抵制進口只會使美國消費者負擔加重、通貨膨脹更高。美國製造業已經脫節。加上屢次罷工使工資高昂已經毫無競爭力，保護主義對於製造就業 機會以及促進經濟成長毫無助益。

美國絕非乏善可陳，在此只試舉幾個「怪現象」，皆為嚴重問題，川普上台需要面對及處理：找出問題對症下藥、摒棄黨派區別以及保護主義、發展科技增強學校教育、提高擁槍年齡強調重視人命、嚴控毒品進口及使用等。美國不能原地踏步保持現狀。