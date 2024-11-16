對川普再度執政的期待

前總統川普 在11月5日的大選結果，選舉人票及選民票都戰勝民主黨的賀錦麗，贏得總統選舉。

川普將在2025年1月20日，就職成為美國第47任的總統。同時聯邦參院及眾院，也都可能由共和黨取得多數。讓川普以後四年完全執政，他將更有力地執行他的競選𠄘諾。

川普曾揚言當選次日，就要俄烏停火。這可能要等到就任次日吧。烏克蘭總統澤倫斯基，應該接受合理的停火條件，包含割地求和。烏克蘭為了戰爭，已失掉不少人口，整個國家支離破碎。

以哈戰爭也必須停止。第一步，應強迫哈馬斯釋放以色列人質。第二步，以色列就應該停火，不再濫殺無辜的巴勒斯坦 人及幼童。第三步，促使伊朗停止支助任恐怖組織。第四步，設法促成巴勒斯坦的建國。如此，才能達到永久和平。以色列有生存的權利，巴勒斯坦人也應有生存的權利。

毫無疑問，這二個戰爭，重創全球經濟，造成嚴重通膨。如果戰爭停止，經濟必會好轉，人民生活也將改善。

利率必須下降，經濟才會好轉，人民的荷包也會再充實，百業將再復興。

經濟好轉，人民吃得飽，就𣎴會露宿街頭成為遊民，或去搶劫或做零元購。

邊界可以建造電子圍牆，以省經費。有犯案紀錄的非法移民 ，應該立即遣返。應該考慮讓善良的非法移民，可去農場工作，也可以參加基礎建設。但必須給予合理的待遇，包含以後變成合法移民。

川普可以考慮放棄個人主義，及唯我獨尊的姿態，學習和其他國家共存共榮，達到世界大同。