川普軍售政策考驗台灣

美國對台軍售 政策是國家安全重大議題，涉及台灣外交、兩岸、軍事、經濟等政府部門，也牽涉美中兩強戰略關係互動，以及美中台三邊關係的平衡發展。英國金融時報報導，台灣研擬購買總值逾150億美元的美國武器，包括神盾艦及F—35匿蹤戰機，藉此向即將上台的川普 政府表明台灣加強抵禦中國大陸的決心。不過，身為美國歷史上第二位「任期不連續」的白宮領袖，川普明年元月強勢就任後，對台軍售政策是否會有變化，賴政府恐要掌握並有因應之道，不能低估情勢或自我感覺良好。

過去不論是由共和黨或民主黨執政，美國雖持續供售台灣防衛性武器，但許多軍備延遲交付，民進黨政府卻無能解決。根據美國華府智庫「卡托研究所」9月公布的統計研究報告，至今年8月止，美國對台軍售延宕尚未交貨的武器裝備，累積金額已高達205.3億美元；未交貨的軍售項目分為三種類型，其中傳統武器有108.7億美元，不對稱作戰武器有70億美元，彈藥則有26.6億美元。

近年來兩岸軍事高度緊張之際，照理來說，美國政府應積極維持台海兩岸軍力的平衡，但實際上卻違反當初承諾台灣的武器交貨日期，這不只有損美國的國際威信，更對國軍戰力的維持多少有影響。如今川普重掌美國政權，面對其不可預測性的風格及常不按牌理出牌的作法，未來美國軍售政策對台灣恐是一大挑戰。

商人出身、向來以利益掛帥的川普在大選前放話，未來美國應向台灣收取安全防衛「保護費」。其實台灣年年向美採購各式武器的金額十分龐大，根據卡托研究所的調查，全球各國向美國採購軍火的排名，台灣已居第6位。目前台灣國防預算 約占國內生產毛額（GDP）的2.5%；但川普要求提高到10%，大約新台幣2.6兆元，相當於中央政府每年總預算的八成。以上不合理要求，透露出未來川普政府只重視軍售利益，且不會主動涉入兩岸戰爭，更遑論對台灣提供一兵一卒。

民進黨執政以來，因為是以「台獨建國」為國家發展目標，兩岸關係充滿戰爭的極大危險。尤其賴政府5月上任後，大幅提高國防預算，希望對美採購大量武器，認為可強化台灣備戰力量並能「聯美抗中」。然依過去多年經驗，台灣採購武器愈多，兩岸卻愈來愈危險。雖然台美關係就是軍售關係，但台灣不能因完全配合美國軍售政策，就讓兩岸一直處於軍備競爭與瀕臨戰爭狀態。

在川普「完全執政」與「美國優先」政策下，研判將開啟對台軍售政策的新局，「提高保護成本」對台灣將是嚴重考驗。未來台灣的國防預算不可能無限擴張，對美採購武器的數量、金額也不可能毫無限度。「台灣國防自主」與「合理軍購」理念，已是近年台灣國內主流民意。雖然國防預算和對美採購武器，皆象徵台灣防衛自主的決心，但未來賴政府仍應設法開啟「兩岸政治對話」才是解決台海戰爭風險的唯一方法，也符合國際社會的共識與期待。

（本文取自11月13日聯合報民意論壇，作者為前台灣首府大學校長、中選會前委員）