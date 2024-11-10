板凳爬上牆 燈草打破鍋 川普紅營大勝

記得兒時會唱一首「古怪歌」，音調輕鬆，歌詞詼諧，朗朗上口，相信很多和筆者年紀相若，同時期成長的也都唱過。遷台後纔知道這是一首禁歌；原來這是大陸變色前，反政府的勢力為了搖動民心，故意把一些不可能的現象如「月亮西邊出、太陽東邊落」，說成要變天的預兆。四分之三個世紀後，把它應用在這次美國大選的結果，似乎最適合不過。

川普 自從上一任總統做得狀況頻頻，2020年競選連任失敗後糾眾攻擊國會山莊，招致國會彈劾及法律官司，不但不知難而退，反而還要捲土重來；加以他在競選中還是謊話惡言一大堆，和賀錦麗 副總統辯論時大為吃癟，加上數以百計以前在他任上做過的高級文武官員及本黨議員公開聲明他絕對沒有資格重回白宮；但是還是有很多人支持和跟從他，真是有點兒古怪。

結果11月5日晚上開票，他一路遙遙領先，到次日清晨已過所需270票。不特此也，結果連參議院也給共和黨占了多數；加上這次川普連全國民眾票也比賀錦麗多了500多萬張，使輸家沒話說；民主黨可以說是全軍覆沒，連那些平日談笑風生的主流媒體廣播員和評論家臉部全無表情。此後至少兩年中他的一切任命和法案，似乎可以順利通過國會。

其實這次競選，自從拜登 總統因年邁讓賢後，賀錦麗的確風光了一陣子，可是此後她的民調並無進展，雖然川普狀態頻頻。大概賀陣營幕後也知，故加緊到處競選；但是其結果反而不及2016年贏得民眾票的喜萊莉；感覺可能和她是有色人種女性有關。同時以色列民調贊成川普者竟達66%，也許連帶影響美國的猶太票和猶太勢力。

這次川普勝選對美國唯一的好處是不用勞駕他再次興風作浪，到處告狀或惹事；拜登會忍痛乖乖地將政權和平移交。照川普預告，他上任第一天就會把調查和控告他的特檢官革職，會不會還有其他的報復措施尚不得而知。他其他的法律訴訟可能會延期四年或甚至撤銷。然後他就要釋放四年前替他攻擊國會山莊而被判刑的數百「政治犯」，顯示民主或民粹，比法治更優先。

至於他會不會也像舊日中國大陸變天後來個大躍進，還是文化革命，這就要看他們的「2025計畫」了。不過根據川普已經說要起用的兩個人，的確令人擔憂。一是恐怕神經不太正常的陰謀論者羅勃甘迺迪二世，究竟有何資格統領全國的醫學衛生系統，尚待觀察；其次這次後來出面圖以金錢左右選舉的億萬富豪馬斯克，據說將會主導政府撙節計畫。此人公開承認他曾多次和美國的頭號對手俄總統普亭私下聯繫，而他的公司又是如今美國太空總署委託發射火箭的主要機構；因此他的保密層次或資格，也是美政府情報部門很頭痛的事。

最令人擔憂的就是川普第二次執政，左右已沒有上一次有許多忠言逆耳的官員來勸阻他不要做些不法或危害國安的事，現在留在他左右的多半是阿諛奉承之輩。美國如何能度過以後四年，而四年後他是否會想盡辦法，繞過憲法，效法普亭，繼續留任，也是一大擔憂。不過假如在他任內能糾正美國激進自由派許多不合傳統倫理、反宗教信仰的歪風，也許是天意使然，我們且拭目以待。﻿