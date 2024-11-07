川普謀印太 將本求利

在美國總統選舉勝出的川普 將於明年1月20日二次執政。除了美國某些雙邊對外關係可能會有明顯變動，在印度太平洋區域，目前美國主導或積極參與的經濟或安全合作建制也存有變數。

從川普第一次當總統任內及此次競選期間的說法觀之，可大膽假設川普上任後，會要求主管官員檢視哪些建制是美國付出太多、不划算的，哪些是美國可以留下來經營、有「利」可圖的。

在經濟合作方面，拜登政府的主力是2022年5月推出的「印太經濟架構」（IPEF）部長級系列談判。兩年多來，14個會員國經由各自的國內進程，使IPEF與供應鏈 韌性有關協議、清潔經濟協議、公平經濟協議和IPEF協議等四個文件生效。另雖已就貿易便利化、包容性、農業、技術援助與經濟合作等議題取得若干進展，但在勞工權利、數位經濟等議題尚待進一步磨合。

作為美國印太戰略的支柱之一，IPEF有高度的地緣政治意味，依著美國優先的設想，藉與「理念相近」國家的結合，建構區域供應鏈與經濟合作，強調對中國大陸經濟「去風險化」。川普的想法未必與前述作法不合，至於會「拜規川隨」，或是選幾個認為對美國明顯有利的目標去轉化IPEF的內涵，或只留下目前架構不再進一步推動，甚或延續第一任「退群」的作風，目前仍難推斷，但完全「拜規川隨」的可能性應該不大。

又如美國持續參加的亞太經濟合作會議、美國一直不考慮加入的區域全面經濟夥伴協定、川普任內主動退出的跨太平洋夥伴全面進步協定等多邊機制，要川普扮演火車頭的角色或共襄盛舉，恐怕難上加難。

在安全合作方面，拜登政府力推「美英澳三方安全伙伴關係」（AUKUS ）、「四方安全對話」（Quad），支持五眼聯盟」（美英澳紐加）情報分享，也力促與日韓協商深化安全合作，此外還有與日、韓、澳、菲、泰等五個程度不一的雙邊安全同盟機制。

有人說AUKUS和Quad會被美國「退群」，事實上仍要看川普及其幕僚認為它們對美國是否有利。此處的「利」並非只有金錢，也可能是其他有形或無形的好處。例如2021年開始的AUKUS，牽涉到美國協助澳洲建造核動力潛艦，增強網路能力、人工智慧、量子技術和海底事務的聯合能力和互操作性，對美國應是理想且有利可圖的建制。

2007年成立的Quad曾被澳洲單方面退出過，目前有元首峰會，但除了最近觸及關鍵礦物供給及供應鏈的合作，比較沒有其他具實質利益的點，若論曝光度，川普更不差這一場。所以川普未來是否願為峰會奔走，不確定性是可預期的。

總之，川普再次入主白宮，如果他將本求利地對既有的印太參與政策改弦易轍，這不僅跟他個性、觀點有關，而且吾人也須認知，主權國家本就有權選擇對己有利的政策，至於要付出多少國際公共財，並無法律規定要怎麼做。「天要下雨，糧要解營」，其他國家能怎麼辦呢？

（本文取自11月8日聯合報民意論壇，作者為政大外交系教授、對外關係協會秘書長）