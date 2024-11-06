美7成5選舉一票當選

當全世界都在關注美國總統選舉結果，及哪個政黨將控制參議院 或眾議院 時，有1個令人震驚的數字卻沒有媒體關注：75％。

美國75％的選舉都是沒有競爭的！

根據Ballotpedia統計：「截至2024年10月，Ballotpedia已統計了55個州和地區的36068個選舉。其中27164（75％）是無競爭的，8904（25％）有人競爭。」

在所有這些無對手競選的選舉中，選民仍只能投贊成票或根本不投票 ，那不是民主。

在所有這些選舉中，加上那些只有兩名參賽者爭奪一個席位的選舉，其他選舉改革方案，例如排名制（Ranked Choice Voting），或同意制（Approval Voting），或比例代表制（Proportional Representation），或評分投票制（Score Voting）都毫無作用。

台灣的選舉也有三分之一的村里長是同額競選，只要1票就可以當選！這不是民主。2018年雲林縣麥寮鄉長同額競選得8000票當選，但是廢票高達1萬6000，這也不是民主。

這就是為什麼選舉需要有反對票，以及為什麼它應該是基本人權。每個人仍然只有1票，每一張反對票以負1為計算。

這一定會增加投票率，尤其是中間選民參與。對民主是好事，額外的選票可以改變競爭激烈的選戰結果。由於額外選票主要來自中間選民，這減少極端分子的影響，有利世界和平。

（本文取自11月7日聯合報民意論壇，作者為負數票協會創辦人）