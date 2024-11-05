美國大選結果為何，全球都屏息以待，雖然共和、民主兩黨的候選人都乏善可陳，世人還是普遍對川普 再任總統抱著高度疑慮，猶如大禍臨頭。

美國《紐約時報》編委會本月2日發表社論的標題是：「你已經認識川普了，他不適合領導。」內容是「聽聽那些最了解他的人的意見：他試圖顛覆選舉，並且仍然對民主構成威脅。他幫助推翻了合法墮胎法案，帶來了可怕的後果。他的腐敗和無法無天超出了選舉範圍：他的謊言無止境。如果他再度選上，共和黨 不會限制他。川普將利用政府來追捕對手。他將推行殘酷的大規模驅逐政策。他將對窮人、中產階級和雇主造成嚴重損害。川普的另一個任期將損害氣候、破壞聯盟並加強獨裁者的力量。美國人應該要求更好。」可謂句句屬實，但為何在世界第一個民主共和國，現在世界超強的美國，如此的候選人韌性超強，勝選機會仍然超過對手呢？

《紐約時報》保守派專欄作家大衛佛郎奇於日前撰文直陳：「社區比意識形態更強大：共和黨從根本上來說是意識形態的，川普完全改變了這個等式。他不僅沒有因為轉變這種意識形態而受到懲罰，而且對他的忠誠成為新的共和黨忠誠考驗。許多因意識形態而反對川普的人都對反彈的強烈程度感到震驚。意識形態定義了社區，而與社區決裂是更嚴重的罪。共和黨人可以用這樣的觀念安慰自己：無論川普做什麼或說什麼，至少他不是民主黨 人。」

承諾未經考驗：美南浸信會大會在1998年投票通過了一項關於公職人員道德品質重要性的決議：「領導人對嚴重錯誤的容忍，會灼傷文化的良心，在社會上滋生無節制的不道德和不法行為，必將受到上帝的審判。」然而現在美南浸信會是川普最忠實的支持者之一，這是因為他們的承諾未經考驗。福音派人士認為他們重視政治家的正直，直到它必須付出代價的那一刻，那時勇氣就消失了。

仇恨是政治的主要動力：美國政治的一個核心事實是，雙方都極度厭惡反對派。一個研究政治和文化差異的無黨派組織最近的一項研究顯示，86%的共和黨人認為民主黨人被洗腦，84%的人認為民主黨人充滿仇恨，71%的人認為民主黨人是種族主義者。民主黨人對共和黨人的看法更加悲觀。共和黨人認為民主黨人是一群墮落的狂熱分子、積極試圖摧毀美國的馬克思主義者。絕望的時刻需要採取絕望的措施—例如再次投票給川普—來戰勝這一致命威脅。

信任是部落性的：「美國再次偉大」文化的核心理念是，因為媒體的偏見和錯誤，它對所謂主流媒體的憤怒是完全合理的。當問這些信徒關注哪些新聞媒體時，他們總是提供一份以往全面不誠實和不負責任的頻道和網站清單。在這些媒體的不誠實行為被曝光很久之後，「美國再次偉大」的忠實信徒們仍然相信他們的報導並分享他們的故事。事實證明，只要說謊者不斷告訴他們想聽的話，人們實際上會相信說謊者。

佛郎奇的結論是：「以上各點反映了人類的傾向。恐懼和憤怒會讓任何人更容易受到江湖騙子的傷害。一個簡單而令人沮喪的訊息：沒有任何具體的策略或論點可以從川普手中贏回他的選民。」

（本文取自11月6日聯合報民意論壇，作者為大學教師）