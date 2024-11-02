積極延押柯文哲 消極以對陳啟昱？除了羈押 防逃機制呢

京華城案，北檢向北院聲請延長羈押民眾黨主席柯文哲 獲准，似意味檢方仍在找證據；南檢聲押涉台鹽綠能 光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱等人遭台南地院駁回，南檢雖抗告成功，卻拘提不到陳、疑似「落跑」。對比兩案，也引發先押人再慢慢找證據？羈押標準不一？等質疑。

羈押，不僅是對人身自由的拘束，被告也會因此與家庭、工作失去連結。雖羈押並不代表將來一定有罪，但必會對被告名譽造成影響，甚至被貼上犯罪者的標籤。又羈押禁見被告雖能與律師接見與溝通，但因是在看守所面會，所謂辯護權，就可能受到時間、空間之限制。更甚者，若在羈押期間，檢察官三不五時提訊，被告就會在自由意志減弱的情況下陳述甚至認罪，致陷入「人質司法」境地。

因此刑事訴訟 法規定，必須在犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人或共犯之虞，且無他措施，如保釋、責付、限制住居、限制出境或電子監控等可為替代下，才得對被告為羈押。如此規定彰顯的慎押原則，除符合無罪推定及對被告權利之保障，也在避免檢察官動輒想以聲押被告來取供或取證。

檢方偵查京華城案一開始，或因證據仍在找尋，或有共犯在外無法掌握等，或能成為羈押柯文哲之正當理由。檢方理應在兩個月羈押期間迅速找尋證據，以免損及被告受迅速審判之權利。

惜在此過程中檢察官不僅動輒提訊遭羈押被告，且不斷擴大傳喚證人及聲押對象，甚且特定媒體仍對於偵查核心資訊不斷散布。

反之，被告既已遭羈押，就注定完全處於挨打之局面；甚且，無論報導是否為真，輿論必已產生有罪的氣氛及印象，就算未來獲判無罪，肯定無法抹滅犯罪的標籤。

雖刑事訴訟法對於延押並未設下更嚴格規範，惟法院在審理延押時，實宜更謹守慎押原則，原因在於羈押絕不是讓檢方押人取供或先押再慢慢找證據的工具。故法院於延押審查時，若仍以有被通緝共犯在海外、有實質影響力等為羈押理由，恐又加劇檢察官與被告的地位差與權力不對等，也讓所謂人權保障再次流於法條宣示。

當然，若不羈押，確實有可能讓被告有可乘之機而逃亡，如近來涉及綠能光電弊案的台鹽綠能前董座陳啟昱疑似「落跑」，即是顯例。

其實經十數年的刑事訴訟法修正，已增加許多替代羈押之手段，即除保釋，責付，限制住居外，更增加限制出境出海，甚至電子監控，且可相互併用，其目的既在避免動輒羈押對人權之侵害，亦促使司法者必須有積極的防逃機制，而非如陳啟昱案般的消極不作為。

總之，若執法者仍執著於自白是證據之王、不押人就無法好好找證據之思維，再多的制度改革，恐也無用武之地。

（本文取自11月3日聯合報民意論壇，作者為真理大學法律系教授兼系所主任）