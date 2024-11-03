獨立與民主誰先誰後？

﻿ 最近，民運界掀起了一場網絡大辯論 。正方是以北京之春胡平和楊子立為代表 ，反方是以世維會伊利夏提和馬俊為代表。辯論的議題是專制國家統治下的民族解放運動，應該是以爭取實現民主為優先，還是以獨立為優先？正方屬意是前者，反方認為是後者。本來這是一個不辯自明的問題，但是由於雙方的堅持，氣氛劍拔弩張，水火不容，辯論結束 ，互不相讓，實屬遺憾。

早在40年前，中國之春王炳章博士就論述過：「大陸不民主，台獨不可能。大陸民主了，台獨不必要。」一度成為民聯人的標準答案。但很快有呂秀蓮委員反駁：「大陸不民主，統一不可能。大陸民主了，統一不必要。」也有一半道理。但是「必要」與否？不是那一個人說了算，必須要台灣多數住民公投決定。同時這兩句話也有一個公約數，那就是中國必須先實現民主，否則，其餘都是空談。

反方不服這個道理，認為新疆（東土）在世維會領導下就可以先爭取東土獨立建國，然後再來建立民主政府。至於大陸的事情，由大陸人民去決定，與東土無關。

正方又認為，中共 現在對新疆採取高壓手段，暴力鎮壓，不可能用武力反抗將其推翻，任何民主選舉，組黨和言論結社皆不可能產生，何談獨立？

筆者認為：獨立分武裝獨立和和平獨立。如果你有充足的武力，槍桿子裡面出政權，就可以造成事實上的獨立。但是這不等於就一定可以同時造就一個民主制度。美國獨立就是槍桿子打出來的 ，建立了民主的制度。中華人民共和國的獨立也是槍桿子打出來的，但他建立了絕對專制的國家！

正方認為：只有從和平改變文化和意識形態入手，先爭取公民權利和社會，實現中國的民主轉型，在一個新的自由法治社會中，才能有部分民族獨立的空間，二戰以來，不少亞非國家就由民主的宗主國脫胎而出才獨立的，如印度，新加坡等等皆是。理由只有一個，朋友好商量，民主免戰爭！

凡事要有可行性，而不是只強調正義性。筆者歌頌反方的熱情勇敢，無畏無懼，視死如歸⋯⋯但是香港 革命前車可鑑，世界港人都在細細的反思。還在「一國兩制」的口號下，香港人提出「香港獨立，時代革命」的光榮口號，但結局在中共的鎮壓下，香港社會更朝專制下滑了一步。

有人認為，台灣不是就搶先獨立了嗎？令人遺憾的是，台灣還沒有真正的獨立，陳水扁說「宣布獨立、正名、制憲、改國號、入聯，不可能就是不可能！」台灣獨立是相對的，只因當年韓戰爆發和現在美國等支持，才嚇阻了中共的野心。中共無時無刻不在叫囂「統一臺灣」，臺灣人民哪一天安全過？