無障礙旅遊 觀光新藍海

台北國際旅展昨日(1日)登場，賴清德 總統致詞時提到，觀光 是台灣的軟實力。不過，筆者認為其中最關鍵的是，當城市希望推廣正面形象時，應更注重對無障礙設施甚至是身障旅遊與居住的思維。

現實是許多觀光景點對身障者提供的服務少之又少，更不用說在過程中可能遭遇的問題。台灣社會仍忽視身障旅遊的需求，部分設施和環境設計往往不考慮身障人士的便利性，公共設施及景點缺少普及設計的理念。

更大的問題是偏見與刻板印象，部分人認為身障人士不適合長途旅行，這就影響政策和設施的資源分配。旅遊網站與行程規畫平台，往往缺乏對無障礙設施的詳細說明，使身障者行程規畫充滿不確定性。

其實，無障礙旅遊並非只是針對身障者，包含有嬰兒的家庭、銀髮旅遊等，都會適用相關的服務與軟硬體。因此要推動國際旅客來台觀光時，就須進一步思考，怎樣符合這樣的環境與軟硬體建置，甚至能以此作為城市行銷的亮點。

一些著名景點如九份老街、阿里山等，因地勢或歷史原因，無法做到全面無障礙，這些景點的樓梯多於坡道、坡道坡度過陡、缺少無障礙廁所等問題限制了身障者。自然景點由於地形限制，無障礙設施的設置難度高，但若能規畫出一小部分的無障礙通道，至少能滿足基本需求。

不少大型連鎖酒店提供無障礙房間，但民宿與小型旅館的無障礙設計普遍不足。許多住宿設施未提供適合輪椅使用的空間，例如淋浴區設計過於狹窄，洗手間無扶手，且缺少適當的進出坡道。

近年來相關法規針對公共設施、旅遊景點、交通建設等，已要求須具備無障礙通道和設施，但符合法規是一回事，實際又是另一回事。無障礙環境需經妥善規畫，才能適合身障者及需求對象的使用目的。從大眾運輸來說，高鐵設計較符合無障礙需求，但台鐵 一些老舊車站的無障礙設施並非相當友善，進出站及轉乘的過程中，更常有包含地面的高低差、缺乏盲人指引等問題。

四大捷運系統已具備無障礙電梯、專用輪椅區等，但部分站點電梯數量不足，容易出現擁擠問題，另外部分老舊公車或偏鄉並未安裝輪椅升降設備，甚至只能靠司機用自身力量協助推上公車，對身障者造成不便。

目前在旅遊景點及交通的無障礙指引，主要以中文為主，對於外籍身障者造成不便，若是能設置英語、日語等無障礙標示和指引，對吸引更多外籍旅客具有正面作用。

最後，台灣要推動更好的無障礙旅遊環境，要從設計開始，在規畫公共設施和景點時，採用普及設計理念，使設施不僅方便身障者，也能滿足一般旅客。另外，從政府相關機關做起，像是旅客服務中心設置更理想的無障礙諮詢櫃台，或設立無障礙旅遊的資訊設備及網站，提供身障者便利查詢無障礙設施的工具。

無障礙旅遊不僅能吸引身障者，對於高齡族群、兒童家庭等也是一種旅遊友善環境。隨著高齡化社會來臨，無障礙旅遊市場的潛力巨大。無障礙設施改善不僅提升旅遊便利，也是種創新機會，可以吸引外籍旅客，增加台灣的國際競爭力。在政策和民間資源投入下，台灣能在無障礙旅遊方面持續進步，讓無障礙旅遊成為城市觀光旅遊的新賣點。

（本文取自11月2日聯合報民意論壇，作者為品牌再造學院院長）