台灣遇颱風菜價飛漲 合理法嗎

正當「康芮颱風」肆虐台灣的當頭，最直接侵蝕到台灣民眾家庭經濟的災情，就是蔬果菜價的飛漲已到了令人匪夷所思的境地。

舉例而言，最近宜蘭三星 蔥價格飆漲到每公斤接近500元的(台幣，下同，約15美元)價位，這讓人憶起民國94年7月海棠颱風過境，當時宜蘭三星蔥的價格因人為哄抬因素，從每公斤新台幣2、30元，一路飆漲到近400元，龐大的利潤 引起不法分子覬覦，勾結不肖蔥商從中抽佣。宜蘭檢方指揮刑事局破獲菜蟲集團，逮捕地區角頭與青蔥仲介商，將之提報為流氓「治平」對象。

但將近20年來，印象裡鮮少看到司法公權力針對不合理的蔬果菜價介入偵辦，難道20年前的案例就只是個案？抑或是這20年來都沒有不法分子介入蔬果菜價？

因此每遇颱風過境，在海上、陸上颱風警報發布之前，菜價就「超前部署」應聲「跳空漲停」；或解除警報之後，蔬果菜價依然不合理的「高檔盤旋，久久不散」，台灣人民百姓只能打落牙齒和血吞，卻也投訴無門，因為天然災害屬不可抗力情況，民眾只能照單全收！

但蔬果菜價這樣漫天喊價、市場機制失靈的情況真的合情、合理、合法嗎？這20年來，台灣政府機關介入調查來為人民釋疑解惑的角色是薄弱的，甚至功能定位不存在，究其主因有以下幾項因素：

第一，因為屬天災發生之「不可抗力因素」，相關民生物價的監控查察機關寧願消極以對。

第二，縱有不法因素在內，但終究不屬見刀流血、出人命的社會矚目重大刑案，司法檢警機關主動介入調查的動能不足。

第三，縱有司法機關介入偵辦，但市場交易之蒐證不易，跡證難查。尤其調查對象可能涉及善良老農，其配合偵辦意願不高。

第四，幕後不法之主使力量會敏銳觀測社會風向，適時縮手讓價格回落；原應偵查的對象頓時匿蹤於無形，增加偵辦難度。

第五，亦是最主要的癥結點，「被害人」基於市場經濟的自由交易原則，欠缺主動告發、立案調查的意願；加上舉證不易，民怨的聲音就只能在巿場坊間流傳。

這些年民生物價的飛漲真的讓人民痛苦萬分，也很難令人心服！雖有其不可抗力的國際與國內原物料價格、勞力成本等因素影響，但除此之外，是否有人謀不臧的因素存在其中？憶起20年前的偵辦個案與成效，政府相關機關恐應以更積極的態度釐清真相，俾為人民營造一個安心的消費環境。

（本文取自11月1日聯合報民意論壇，作者為公務員）