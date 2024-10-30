為台灣奠基 榮耀應歸蔣中正

今天(31日)是某人的生日，會想起來的人不多了。朱立倫應該知道，但是他會怎麼看這個138年冥誕呢？

幾年前我擔任某校碩士口試委員，學生程度不錯，論文稿中的一行字卻特別令我留意：「台灣省勞工保險 辦法，民國39年4月13日由台灣省政府訂定發布全文46條；同府於同日發布實施細則全文62條。」那是什麼時代呢？前一年8月5日，美國國務院發表對華關係白皮書，把大陸淪陷責任推給國民黨 ，決定中止一切援助。10月25日，中共大舉進犯金門，國軍打了罕見勝仗。為了古寧頭大捷（今年75周年），我軍傷亡3000多人。

外交挫折接踵而至。39年1月5日，杜魯門總統又發表「不介入台灣海峽爭端」聲明。7天後，國務卿提出所謂艾奇遜防線，將朝鮮與台灣排除在山姆叔叔的保護範圍之外。明眼人都知道這是幫老毛開綠燈，台灣在劫難逃。就在3月1日，蔣中正復行視事。62歲的他已過時人平均壽命，人生苦短，帶個幾噸黃金流亡海外頤養天年多好，他卻準備背水一戰，很可能餘生將盡。

今天大家都說韓戰救了台灣，這話只對一半。韓戰爆發在6月25日，蔣復行視事時無人預見3個多月後竟會天降奇蹟。如果他選擇阿富汗總統的走為上策，則中樞無主，匪諜興風作浪，共軍或許不戰而屈人之兵。韓戰雖起，第7艦隊也難挽赤浪。

台灣省主席吳國楨在38年12月15日就任，次年4月13日就推出勞工保險辦法，同日推出實施細則（母子法同日公布情形罕見，可見當局急如星火）。勞保要政府出錢，給付及於傷病、殘廢、生育、死亡與老年，總金額必然龐大。當時百廢待興，維持溫飽已屬德政。省府政策一定經過蔣介石授意。他重任總統不過一個半月，勞保辦法就出爐，顯然早已拍板。母子法條文總數100餘條，官員必然殫精竭慮埋頭推敲。來自美方噩耗紛至，既定政策依舊不變！美援已經停止，錢很可能來自大陸運台黃金。山雨欲來風滿樓，老共磨刀霍霍，把錢花在全面備戰不是更好？可能沒有明天了，蔣介石卻還要種下一棵蘋果樹：建設三民主義模範省！人心惶惶、風雨飄搖，台灣史上最早的社會保險制度就這樣起步了。

當朝鮮半島生靈塗炭時，美援也恢復了。從1951年到1965年，來自太平洋彼岸的經援達15億美元。特別感謝聖誕老公公艾森豪，他在8年任內就給了10億。然而，不是蔣穩住大局，他會這麼慷慨？美國利益至上，當時民選的瓜地馬拉與伊朗政府左傾，中情局就顛覆了。1950年代末，美國窮人占總人口22％，將近4000萬人。若非蔣建立堅強反共堡壘，艾森豪會不搞「美國優先」？

在宣布參選黨主席時，朱立倫指出國民黨的「五個失去」，最後一個是「百年大黨的榮耀」。忽忽已歷8年，榮耀找回了嗎？蔣中正為台灣做了這麼多，榮耀不歸他歸誰呢？沒他奠立基礎，蔣經國能創造什麼偉業呢？30多年來，國民黨卻始終當老蔣是票房毒藥，無論民進黨陣營如何汙衊詆毀，黨中央就是不改縮頭烏龜路線。交卷時間到了，朱主席，第五道題不能拿鴨蛋！

（本文取自10月31日聯合報民意論壇，作者為靜宜大學法律學系教授）