大選走馬看花 歷史在哭泣中前進

我是一個居住在美西北華盛頓州的無黨派華裔。既不是川粉也不是賀粉，只是一個歷經滄桑、尚能堅持獨立思考的普通老人。

美國大選已到最後幾天的衝刺階段，兩黨都把對手當敵人：恫嚇、汙名、栽贓等暴力言論上升為消滅肉體的暗殺。史無前例的出現了，總統候選人兩次遇刺未遂，讓我膽戰心驚。

我是亞裔，自然很關注亞裔，特別是中國同胞對今年選舉的看法。西雅圖中文廣播電臺主辦了四台現場採訪節目。分別邀請支持共和黨和民主黨 的選民，暢所欲言談論投票給兩黨候選人的理由，鼓勵亞裔選民投出神聖的一票。可是節目播出後，吃力不討好，有人拍磚，有人責難。我真的不敢相信，難道就在今年，曾經引以為傲的美式民主，就會壽終正寢？

俗話說：「眼見為實，耳聽為虛」。在看到美國大選惡意假訊息滿天亂飛時，為尋找今年大選的真實答案，我決定去美國城鄉各地看看。

首先，我開車去與俄勒岡州隔河相望的考利茨縣（Cowlitz County）的共和黨總部參觀。看到許多人正在購買有川普 名字的衣服、帽子等紀念品。

然後，我又沿著101號公路繼續北上，慕名來到只有7萬多人口的克拉勒姆縣（Clallam County）。既看到連串的「賀錦麗 -華茲」（Harris-Walz）標語，也可見到巨大的「川普-范斯」（Trump-Vance）橫幅。

儘管全國政治環境兩極化甚至毒化，但在這個民主、共和兩黨共存的小社區裡，幾十年來民眾都能做到和而不同，友善相處。克拉拉姆郡共和黨主席布萊（Blakeman） 說，鄰居都是民主黨人，但無損彼此的交往。有2萬多居民的安吉利斯港（Port Angeles），在鎮中心舉行了珍寶螃蟹節，兩黨都聚集了不少當地選民，參與者都穿著支持各自候選人的服裝。大家都不會因為兩黨政見不同而產生偏見和爭鬥。

接下來，我來到決定大選勝負的搖擺州：賓州、亞州和內華達州。我專程拜訪賓州大學的一對華人教授夫婦。上個世紀90年代，他們分別從北京大學和湖南大學畢業後，來美留學深造、成家立業，實現了美國夢。他們坦率地告訴我，他們不喜歡川普，但是同意川普的政策。而他們的兒女卻又喜歡賀錦麗。

好奇心驅使我走進費城的蘿修烘焙坊（Lochel’s Bakery），看到該店推出以大選為主題的餅乾熱銷。民眾購買有川普2024紅色字樣的餅乾，大大超過了有賀錦麗2024藍色字樣餅乾。

當我開車經過鹽湖城，最先看到的是集裝箱上的「川普2024」的看板。在州議會門口，看到了一群人在踴躍參加選舉集會。雖然。猶他州是傳統的紅州，但是，由民主黨主持的這次關於婦女墮胎權的會議，仍然吸引不少民眾積極參加。一位西裝革履的中年男子在演講中，手指著議會大廈，慷慨激昂地對與會人員說：猶他州議會大廈不光是共和黨的，也是我們民主黨選民的！集會在有條不紊地進行。讓我欣慰地看到，這次集會，已經回歸到「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利！」的常態上來了。

在去亞利桑納州的大峽谷國家公園時，在一個僅有幾間房子的偏遠小鎮上，有一間商鋪竟然用川普的名字作為店名。在內華達州的里諾市中心，僅看到兩幅賀錦麗的大幅廣告。而在拉斯維加斯，不但都有川普和賀錦麗的巨大電子螢幕廣告，而且有藝人裝扮成川普的真人活廣告，引發遊人圍觀和拍照。在崎嶇的山路上、在廣袤的沙漠裡，時而都能見到美國國旗下的川普看板。

常識告訴我，今年美國總統大選，川普大概率會勝出。

迄今為止，雖然全球戰雲密布，飛彈無人機橫飛，俱是史無前例，彷彿世界末日來臨。但是，我仍然是一個樂觀主義者。在亂象紛呈中，我看到了人性的光輝：如兩院全票通過對正副總統候選人加強安保；副總統候選人華茲和范斯，同台辯論回歸正常；拜登、賀錦麗、川普和范斯齊聚曼哈頓，同台紀念911事件23周年。還有我到美國五個州的所見所聞等等，這一切都讓我們有理由相信：人類有趨吉避凶的本能，歷史總在哭泣中前進！