2025計畫 隱藏字裡行間的意義

2025計畫（下簡稱為：P25）是由傳統基金會 (Heritage Foundation) 撰寫的右翼政策大全，總共922頁，內容涵蓋了國家管理的方方面面。而它可能成為真正國家政策的原因，就是作者中有超過140位是川普的親信，副總統候選人范斯與P25的策畫人更是好友，還為其著作寫了序。

P25要義就是顛覆政府，並對美國人民實行宗教統治。最恐怖的是這個目的隱藏在枯燥無味的字裡行間中，如不深入鑽研，理解不到其真正意思。普通老百姓哪有這個空閒時間？

其中削弱政府部門，並讓其員工聽命於總統這些篇章，如果您不是政府員工，可能覺得離您很遠，但如果整個政權只聽命於一人，那還是民主制度嗎？

如果民主這個話題太大，那廢除教育部就和我們華人 有切身關係了。P25要把「教育歸還州」，和墮胎一樣的理由。墮胎法「歸還州」之後的後果大家都已經看到了。如果某個州覺得學習數學、科學等沒用（文學、歷史等就更別說了），大家都得去看政治書、宗教書，歌頌某某人的偉大功績，這是我們想給孩子們的未來嗎？P25更會廢除我們僅有的槍枝安全法案，孩子上學還得擔驚受怕，這是孩子們該有的學習環境嗎？

退一步說，不廢除教育部，但P25要把公立學校 的經費大量削減，轉撥給所謂的「擇校」，其實就是讓公立學校經費越來越少，遭殃的會是我們社區裡面的窮人。做為一個一直唸公立學校的人，看孩子們被剝奪了獲得良好公共教育的機會，真的很難過。

除了教育，我也很擔心醫療保險，在美國很幸運的一點是當年紀大了有聯邦醫療保險 （Medicare）保護我們，不會因為一次不幸的健康危機就使我們傾家蕩產。P25打算把Medicare逐漸私有化，讓保險公司訂規矩，並且禁止聯邦政府進行談判藥價（如拜登/哈里斯通過的$35胰島素）等有利民眾的工作，最後吃虧的不還是我們？

最後，身為華人，反中國的政策在P25裡面頻頻出現（包括重新啟動「中國行動計畫」）。或許您會覺得華人又不是「中國」，但單憑外貌，誰知道是什麼國籍？在新冠期間我們華人經歷了不少仇恨犯罪事件，很大原因是因為「功夫病毒」和「中國病毒」這種不負責任的話。如果再來一次「紅色恐慌」，多少華人得遭殃？

P25裡面還有一個很可怕的政策，就是把一些「疑是」無證人士關進扣留營甚至驅逐出境。「疑是」可以是「像」，也可以是「我認為」。如果用來針對華人那怎麼辦？

P25裡面有很多反自由、反多元化、反法治社會的政策，但華人社會卻仍處於懵懂狀態，沒有理解到其厲害之處。難道真的要等到排華法案重現，我們才來追悔莫及嗎？