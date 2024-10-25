台大法官造法成憲政災難

台灣憲法法庭113年判字第9號判決25日出爐。令人失望的是，反對黨主張的國會改革條款幾均被大法官 宣告違憲，更諷刺的是，在判決主文中有關立法院職權行使法第25條之質詢權及同法第59條聽證會之舉行等大法官一再強調的「權力分立原則」，卻不見「制衡」，在大幅限縮立法院調查權的釋憲判決下，立院如何監督政府？如何揭弊？

立院揭弊監督所需之調查權，有關要求政府人員提供資料、物件，及要求人民出席提供證言及資料、物件規定均失效，國會僅得要求提供證言。如此判決，請問國會調查權是否倒退回釋字325號？遺憾的是，釋字585號真相調查委員會案好不容易往前邁進之國會調查權又再度受阻。見諸德國基本法之證據調查準用刑事訴訟 程序規定，及法院及行政機關有給予法律及職務協助之義務，反觀我們弱勢之國會，仍處在行政權獨大之時代。

尤其，立院依職權行使法第45條發動調查權設調查委員會，其他憲政機關反對，致生權限爭議者，判決主文認為相關憲法機關自應盡可能協商解決，協商未果，立院自得聲請憲法法庭為機關爭議之判決。顯然大法官採「協商先行」之論點與立場。但基此論點，國會改革法案在立法院反對黨多數通過後，政院經總統覆議核可又失敗後聲請釋憲，總統並未協商，大法官何以卻受理？不但受理，還在國會休會期間迅速作成暫時裁定！總統也是憲政機關，更何況憲法第44條亦有總統會商院與院間爭執之規定。

在質詢方面，大法官對立法院職權行使法第25條之「反質詢」做了不同的定義，如非出自質詢立委並要求答覆之意圖者，均非反質詢。我們異於美國，法官無法造法，大法官亦然，但在本案中處處可見大法官造法之影子，司法不得介入，立法權方得超然。

另被質詢人主席要求答覆等違反者，經院會決議處罰鍰亦被宣告違憲。但釋字585號解釋文早已確立了「立法院調查權行使之方式，必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍內，施以合理之強制手段。」何以此次釋憲大開倒車？

政府人員於立法院受質詢時虛偽陳述追訴刑責被宣告違憲，理由為因是政治責任，但監察院監察權之行使違法失職均構成彈劾 要件，不表示有政治責任就與法律責任互斥。何況虛偽陳述追訴刑責，何以官員可以豁免？更何況「誠信原則」是官員最基本底線，天子犯法與庶民同罪！

整體以觀，此次國會改革法案釋憲大開民主倒車，凡具拘束力之相關條款幾均被宣告違憲。憲政機關間的權限分際，大法官未遵守協商先行精神，難免有公親變事主之虞。弱化立法權的同時，形成政府部門權大責小，甚至有權無責。日後立院多數通過之法案，少數政府若經總統浮濫使用覆議核可，失敗後再釋憲，勢將形成憲政災難！政治的回歸政治，望大法官慎思之！

（本文取自10月26日聯合報民意論壇，作者為第五屆監察院監察委員、中國文化大學政治系兼任副教授）