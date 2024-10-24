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賴政府先光復中華民國

桂宏誠（台北市）

《紀念日及節日實施辦法》第五條定有「台灣光復節」，並規定「由有關機關、團體、學校舉行慶祝活動」。儘管馬英九執政時台灣省已虛級化，但省政府仍會舉辦慶祝活動。民進黨為建構台獨理論主張迄今「台灣地位未定」，且總統賴清德任行政院長時也已違憲實質廢省，連舉行慶祝「台灣光復」的有關機關也沒了。然而，就算台灣並未被「祖國」光復，但在日本殖民統治前總會有個祖國。

1894年7至9月，大清帝國與日本爆發了甲午戰爭。11月，孫中山先生在檀香山成立了「興中會」，矢志革命推翻滿清，他們就是賴清德在國慶文告中提到，充滿理想抱負、揭竿起義及推翻帝制那「一群人」的最早「發起人」。但賴清德刻意不提那「一群人」是「中國人」，且他們是在「中國」建立一個民有、民治、民享的民主共和國。

甲午戰爭後，李鴻章以「大清帝國欽差頭等全權大臣」的身分和日本簽訂了馬關條約，將「台灣全島及所有附屬各島嶼」和「澎湖列島」割給了日本。此條約的正本現存於中華民國外交部，條約文字中也可看到是「中國」將台、澎割給日本，證明了日據時代台灣的「祖國」，是由大清帝國代表國際法上的「中國」，並在1912年後由中華民國繼承了「中國」的主權。

換言之，台灣是被大清帝國政府割給日本，中華民國政府「光復」台灣，使之重回「祖國」的懷抱，而此祖國自係指跨越朝代的「中國」。並且，清朝前所有以傳承中華文化建立的朝代政權，亦皆是以「中國」為國名的「祖國」。

清末被迫引進西方「主權」意義的民族國家觀念後，梁啟超要為自己國家撰寫「國史」時，才困惑於自己國家沒有「國名」，只有如漢、唐、明等歷代王朝名稱。梁啟超考量了各有緣由的「國名」選項後，雖認為「曰中國，曰中華，又未免自尊自大」，因具有居天下中心且文化華美之義，但最終決定「仍用吾人口頭所習慣者，稱之曰中國史」。同時，梁啟超著有〈祖國大航海家鄭和傳〉，也意味了祖國乃祖上各朝代政權所代表的中國。

中國大陸憲法在「序言」的開頭即謂「中國是世界上歷史最悠久的國家之一」，這當然不是指「中華人民共和國」。並且，序言也敘述1911年孫中山先生領導革命創立了中華民國，表示「中國」包含了5000年來建立的各朝代政權，也是祖國意義的中國。

在賴清德提出「祖國論」後，國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，中華人民共和國中央人民政府成立後，取代中華民國政府成為代表全「中國」的唯一合法政府，以及「這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替」。此將「中國」注入了朝代「政權更替」概念，實屬少見。

不過，台灣長年去中國化的作為，如歷史教科書分成了「中國史」和「台灣史」，已讓多數民眾認為「中國」是「中華人民共和國」，而「中華民國」是「台灣」，故仍難聽懂國台辦愈加精準的表述。其實，賴清德曾在追悼八二三砲戰典禮上說，要捍衛及團結「中華民國」以抵抗「中國」的威脅；若民進黨政府真的舉行慶祝台灣光復節活動，就會讓人發現，更有待「光復」的是中華民國。

（本文取自10月25日聯合報民意論壇，作者為民主文教基金會董事長）

中華民國 日本 賴清德

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