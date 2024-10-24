力挽少子化 台政府下決心了？

美國中情局今年5月公布的全球生育率預測，在227個國家與地區中，台灣的生育率全球最低，少子女化問題嚴重，但國發會的對策報告卻僅有143個字，立委質疑就像是ChatGPT寫出來交差了事。

依據國發會日前發布的「中華民國 人口推估（2024年至2070年）」，出生人口數1970年為394015人，今年降為131745人，到2070年將再下降至54122人，這是何其嚴重的事，對社會、經濟等各方面的影響至鉅，很難想像到時候國家哪來的生產力或防衛力！

近年來為鼓勵生育，中央及地方政府雖共編列上千億的預算 ，推動公共化教保及幼保等計畫，但顯然未竟其功，生育率仍然是直直落。

少子化的雪崩現象，錯綜複雜，既有文化的問題，也有社會的問題以及經濟的問題等。

在文化問題上，又可區分為傳統文化及職場文化。就前者而言，過去「男大當婚，女大當嫁」的觀念已被打破，對於高學歷又有經濟能力者，結婚不一定是人生必選題，這一部分難以勉強。後者指的是職場缺乏生養的友善環境，就業婦女或有職場競爭壓力或是事業／家庭難兩全，選擇不生或少生。這時就要看看性別平等工作法的規定。對照國外，我們給的產假、陪產假、留職停薪的育嬰假及家庭照顧假等應全面檢討，不是給假太少（如產假台灣給8周，世界各國多數都給12周至14周），就是補助太少（如育嬰留職期間只領6個月由勞工保險支付投保薪資的80％，而非實際薪水的80％），家庭照顧假比照事假，但因要扣薪所以也很難用。

在社會問題上，傳統「男主外女主內」的觀念讓女性肩負大半養兒育女的重擔；另外，早早就要籌措經費讓小孩去面對一次又一次的升學 競爭，這些壓力都令人為之卻步。

在經濟問題上，低薪族、躺平族占有一定比例，他們有的選擇不婚，有的縱使結婚，在面對高房價、高物價的今天也不敢生小孩。

面對這麼多問題，修正性別平等工作法是第一步，鬆綁放寬相關假別的天數，尤其是延長育嬰留職停薪的給付月數及金額，上述增加的經費前幾年由政府籌措財源編列預算支應，爾後再與民間企業分攤費用。這部分也要衷心期待立法院能夠支持修法。

再者，寬列經費作直接補助，每生一個小孩，政府就補助一定金額（韓國今年開始每生一個小孩每月補助約770美元，約新台幣23100元），這時候是真的叫增產報國。

最後，由政府聯合非營利組織及民間企業共同推展性別平等教育，這是長期的工作，但能愈早作愈好。

這些工作不但是跨領域，也會是跨部會，又因涉及中央與地方政府，所以建議組織高層次的專責單位（可以是正式單位或常設型任務編組），並由行政院長親自主持及統籌。這些問題政府都懂，只是我們現在在跟時間賽跑，非常時期需有非常的作法，台灣政府你下決心了嗎？

（本文取自10月25日聯合報民意論壇，作者為退休公務員）