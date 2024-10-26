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男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」

不忘記歷史 不篡改歷史

馬櫻／加州

1994年移民美，首度踏足紐約，到埗後立即到新澤西中餐館上班。1996年改去洛杉磯，因女兒臨盆在即，需要我們前往照料。適逢餐館物業出售，12月31日結束營業。心想離開紐約前，不妨到時代廣場看迎新大蘋果倒數。誰知馬路堵塞，去到已過12點，錯過觀賞蘋果垂垂下降場面，是告別紐約前一個小遺憾。

離開紐約，從未有過忘懷紐約，911事件發生，心中之痛不少於紐約人，因我以半個紐約人自居。退休後除了香港外，紐約是個我最想去的地方。

2024年10月秋高氣爽，楓樹染紅，正是美東旅的好季節。在孫女及兒子陪同下，我重回到紐約。第一個旅遊點是911紀念𨦼舘，原來南、北兩座雙子塔遺址改建為兩個大水池，中間加個再深的小水池，終日流水不息，池邊黑色大理石刻有三千多位犧牲者的名字，他們的生命猶如活水長流，永遠活在在美國人民心中。

美國有個保留歷史、絕不篡改歷史的好傳統。夏威夷珍珠港被偷襲，美國成功擊敗德日軍國主義。珍珠港的紀念舘建在水面上，水底下亞利桑納號軍艦遺骸清晰可見，保留歷史最真實的一面。尼克森總統紀念舘對水門事件的羞聞毫不避忌，將過程完整地保留下來，證據確鑿，總統因此而下台。歷史是千秋萬載的事實記錄，不得篡改，永遠牢記。這種嚴格歷史觀在極權國家根本無法做得到。

借鑑歷史可以追溯過去，思索未來，是否能嚴肅面對，考驗統治者的智慧和膽識，並不是每個歷史人物都能做得到。

退休 新澤西 洛杉磯

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