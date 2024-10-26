由川劇變臉論候選人支持者動機

「變臉」是一種源自於中國川劇的藝術。 它不像其他戲劇表演，演員必須重新在後台換妝、或換上另外的服飾、或以布幕隔開，才能再出場表演；「變臉」最神奇之處，在於短時間內變出多款面譜。

同樣地，政客及商人也可在短時間「變臉」；其方針及立場有180度的轉變。前共和黨 眾院領袖Liz Cheney 對川普 非法欲推翻2020大選結果嗤之以鼻，在2024為民主黨候選人賀錦麗站台，「把國家放在黨派之上」為她支持賀的標語，她超越黨派的「變臉」為令人敬佩的榜樣。

無獨有偶，像政治家一樣，商人也可以在短時間內「變臉」。特斯拉汽車公司的大老闆馬斯克 ，過去都是忠誠的民主黨選民，他選了歐巴馬以及拜登，但是這一次選舉倒是重金挺川。根據10月21日世界日報，他甚至想吸引賓州選民，抽獎總數可達百萬美元，依照華爾街報導，提供百萬元抽獎吸引選民的做法是否違法令人質疑。他「變臉」挺川普的目的為何？

「有錢能使鬼推磨」所言不虛，馬斯克深信這個做法，已經花了7500萬美元在new super PAC，而這個共和黨組織已經花了1億1000萬元在共和黨候選人身上。川普聲稱他如當選，要除去司法部，要替富人減稅，這兩項承諾對馬斯克來講是正中下懷夢寐以求；因為馬斯克被司法部調查他在加州的工廠有種族歧視，但馬斯克沒有介入處理。另外一件事是他的電車全自動駕駛性能有安全的問題，他不願意承認。這些不當的事情都是由聯邦政府依法處理，他認為影響他公司的作業。如果川普上台依照承諾除去司法部，對馬克思來說是如魚得水，他可以持續他的不法行為。當然，他也斥巨資替共和黨議員站台，以獲得國防合約。

Liz Cheney 「把國家放在黨派之上」的誓言以及馬斯克「把私利放在國家之上」的做法是兩個強烈的對比，美國選民對兩位支持候選人「變臉」的目的應該試著去了解，因為可顯示兩位候選人如果當選後執政的方向，選民在投下寶貴的一票之前，為了美國的前途必須細查川普及賀錦麗支持者「變臉」的動機