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從南韓諾貝爾獎紛擾反看台灣

劉順達（台北市）

南韓從詩人轉行小說家的韓江女士獲得諾貝爾文學獎。一時間不僅在地下鐵看到人人手上一本韓江小說，各書局銷售排行第一，甚至出現黑市書價沖天，讓不景氣的出版社日夜趕工，真如南韓人民所說的「歡樂中的悲鳴」。

韓江獲得諾貝爾獎，南韓期待已久。因為2000年金大中創下南韓總統首次踏上平壤與當時的北韓頭目金正日簽下「615宣言」，諾貝爾獎評審委員認為是為促進兩韓和平有貢獻，當時南韓最大書局「教保」進口大門牆上貼著「第二個諾貝爾獎得主會是誰」？鼓勵韓人都能效法跟進。

金大中很光榮地得獎，其後調查發現現代汽車公司為安排此事，事先匯款北韓4億5000萬美元的醜聞，導致當時現代汽車董事長鄭夢憲跳樓自殺。光榮的事卻以悲劇收場。因此，金大中也上不了民調公司所做「偉大的總統名單」。

韓江今年成為南韓第二位諾貝爾獎得主。奇怪的是，總統尹錫悅至今不僅沒有一句慶賀的話，也未對此事表示任何意見。韓江父親本想在家鄉好好慶祝一番，卻被女兒阻止而臨時喊停，韓江只在家與獨子一起吃晚飯靜悄悄度過。

其主因是韓江出身全羅南道，尹錫悅競選總統時努力爭取該地區選票，仍然只有11%得票。另外韓江受到不少批評，其中批評最嚴厲的人是小說家金圭娜。金圭娜認為，韓江得獎小說中對光州事件和濟州島43事件內容扭曲事實，並指責瑞典學院評審委員不懂南韓史實。她甚至覺得該得獎的人是中國作家閻連科，其作品《為人民服務》因批評毛澤東思想，遭到中共「書禁」。

讓韓人意外的收穫是，三位美英諾貝爾經濟學得主接受南韓媒體專訪時表示，南韓比北韓經濟富庶，是國家制度的優勢。並且，南韓經過韓戰的摧殘，經濟突飛猛進，成為開發中國家的典範，如果沒有李承晚總統建立堅持民主制度的大韓民國，以及獨裁的朴正熙軍人總統走過貧窮，怎會有今天的南韓呢？

目前，尹錫悅四周都是政敵。21日，尹錫悅與執政黨代表韓東勳晤談卻不歡而散，由於近來韓東勳頻透過媒體喊話，要求尹錫悅調整總統辦公室人事及停止總統夫人的公開活動等，身為檢察官前輩的尹錫悅實在氣不過，因此，媒體都說兩人不如不見面，見了反而讓兩人距離愈遠。

民主黨代表李在明則發動下月初舉行全國示威，配合下月15日和25日出爐的第一審審判時間，在國會利用多數席次要彈劾尹錫悅，進一步將其從總統位子提前拉下。

賴清德總統與尹錫悅的共同點是朝小野大政局。然而尹錫悅不僅靠外交實力走訪全世界，近日向捷克輸出核電外，日前又宣布援助烏克蘭具有殺傷力的武器。

不過韓人民主選出的總統，為何總是悲劇下台？一直盤旋在韓人腦海裡，其主因是總統選前向人民承諾的事，選後就拋諸九霄雲外。

韓江與金大中獲得諾貝爾獎原是光榮的事，然而在南韓卻雙雙變成了紛擾對立事件。還好此次有美英諾獎得主出面對李承晚和朴正熙兩位總統正面評價，韓人總算才鬆了一口氣。從南韓回看台灣，此刻，台人對蔣中正、蔣經國兩位中華民國總統，是否也應重新評價呢？

（本文取自10月24日聯合報民意論壇，作者為教育人士）

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