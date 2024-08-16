台灣若升格體育部 需有新思維

巴黎奧運 中華隊獲得兩面金牌和五面銅牌，表現亮眼。台灣總統府昨天還舉行英雄派對及「台灣英雄大遊行」，超過60位選手、教練共襄盛舉。搶搭奧運熱潮，行政院也宣布，要將體育署升格為「體育暨運動發展部」，盼明年掛牌成立。此舉除了兌現賴清德 總統的競選政見與承諾外，六都從今年元旦起，已全面成立專責體育事務的一級機關，中央設置體育相關部門已刻不容緩。

閣揆口中全新的體育暨運動發展部，依目前對組織內容的規畫，預計設有六個司，包括：競技運動司、全民運 動司、學校運動司、運動設施司、國際運動司、運動發展規畫司；乍看之下僅是將體育署現有的競技運動組、全民運動組、學校運動組、運動設施組、國際及兩岸運動組、運動產業及企畫組就地升格，難免令人感覺換湯不換藥，了無新意，恐淪為形式升格，也應難回應台灣人近期對擴展職業運動、電競產業及相關運動服務業規模、運動產業的投資、科技創新與多元發展、運動傳播、文創、表演、出版業、運動觀光的期待。

當然，相關法律制定、資源分配與組織成立草案仍在滾動式修正及調整，也期盼籌備小組能與社會各界諮詢更貼切的想法和作法。

再者，成立部會只是開頭，新部會「要做什麼、會做什麼、能做什麼」才是關鍵。體育部以「體育運動壯大台灣」為願景，並以推動運動產業、提倡台灣全民運動、推展運動外交、強化選手培訓與權益為核心。四大主軸立意雖好，但「提倡運動外交、推動國際賽會」可能受兩岸關係的牽動，「強化台灣選手培訓，保障選手權益」則需要督促單項運動協會，發揮功能。積極落實台灣國民體育法，以提升台灣運動員權益及協會制度化與透明化。

因此，從務實面來看，現階段體育部的規畫與設計應將較不受外力干擾的台灣全民運動和運動產業擺在施政首位。全民運動的推動之所以迫在眉睫，在於台灣即將邁入超高齡社會，這回透過行政組織調整，來促進全齡的運動健康，別具意義。

全民運動的推廣除應著眼在高齡長者的身上，向下扎根亦同樣重要。倘若自小就能培養運動的興趣，除了擁有健康生活外，也可找出更多優質的運動選手，同時促進運動產業發展。例如：讓學子從小培養至少兩項運動（室內、室外）的能力，而非像過去學校體育課每學期都學不同的運動，最後導致樣樣學卻樣樣都不精通！台灣的國家政策可以思考如何依據個體差異與喜好，選擇至少兩個運動項目，來養成一輩子的運動習慣，並藉由運動來促進健康。同時，當台灣全民運動風氣盛行，社會環境將形成正向的支持，會強化運動員的毅力以及緩和少子化下基層學生運動員不足的趨勢。

最後，台灣政府應全力發展運動產業，讓選手在退役後有發揮所長的舞台，提供除了僧多粥少的體育老師、運動教練之外的多元選擇。當家長們看到未來的工作機會，才會支持小孩從事運動訓練。職業運動與亞奧運帶動的賽事觀賞人口不斷成長，加上以運動作為健康促進的民眾隨處可見，已預見台灣發展運動休閒教育服務業、產品製造、傳播媒體、保健業、旅遊業、場館設施營建業的契機。

（本文取自8月17日聯合報民意論壇，作者為中興大學運動與健康管理研究所教授）