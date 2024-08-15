保供電正常 賴政府別死守非核

台灣行政院發言人陳世凱昨日坦言「沒有錯，北部現在電力不足」，因整個北部的電力開發相對困難；另一方面，電價費率審議會將於9月召開，電價是否會因電不夠而調漲來以價制量，備受矚目。

電業屬於公用事業，理想費率訂定原則有三：一、使供電業有適當收入與合理利潤，能充足穩定供電，永續經營；二、能將成本合理分攤於消費者（用戶）；三、防止浪費並促使公平有效使用。此次電價審議，費率應否調漲？調整幅度多大？關乎政府能源政策。就電業言，能源政策會影響供電系統及供電成本，進而影響電價，電業為公用事業範疇，通常由政府制定政策，並監督管制，目的在促電業保證充分供電，價格適當，有合理報酬、永續經營。

台電配合政府非核家園能源政策，2025年目標「燃天然氣 50％、燃煤30％、再生能源20％、核能0％」，明年將以高汙染、高碳排，靠進口、高燃料成本、供給欠穩定之天然氣及煤取代零排碳、供電穩定、低成本之核能，與2050淨零排碳目標背道而馳。加之供電系統調整，火力及再生能源電廠興建落後，已衝擊台電供電穩定及供電成本及電價。引發是否應檢討能源政策及能源政策不調整，電價如何能不漲之疑慮。

近期跳電、停電頻傳，缺電危機四伏，半導體、AI及電動車產業是台灣經濟發展重點產業，供電是否能滿足需求，企業憂心忡忡。電價低於供電成本，雖調漲電價，但台電仍估計今年虧損將達1,850億台幣(約5.7億美元)，財務黑洞難解。電價上漲，引發通膨，影響民生及經濟。專家學者及企業界紛紛建議政府應盡速檢討修正能源政策，不放棄核能，同時積極開發綠電、讓核電延役。

賴總統籌組的國家氣候變遷 對策委員會中，副召集人童子賢、顧問李遠哲、簡又新等人均挺核，童子賢更主張應調整供電系統配比「讓核能成基載電力」、「核能已不是人類公敵」，33會理事長林伯豐也曾稱「非核能源政策已過時」。最近民調有八成三支持核能，五成七贊成核二、核三延役。今年3月在比利時舉行首屆核能峰會，歐盟主席馮德萊恩及與會各國聲明支持利用核能、建新核電廠，助淨零碳排目標。2018年「以核養綠」公投通過後，立法院次年已修「電業法」廢除第95條第一項「核能發電設備，應於2025年前全部停止運轉」的條文。2025年廢核政策已無法源依據。

台灣經濟發展，需要政府提供充足穩定、價廉、潔淨的能源，政府不應再死守非核家園神主牌，經濟部郭部長及行政院卓院長不應在原地打轉，應在乎供電是否穩定充裕？減碳 目標是否受到危害？及年年調漲電價，衝擊物價，是否影響民生及經濟？以巨額稅收補貼虧損增加國債，是否違反市場法則及使用者付費原則？

（本文取自8月16日聯合報民意論壇，作者為逢甲大學教授、曾任核四廠興建監督專案小組委員）