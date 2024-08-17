俄國一直都不是中國的好鄰居

中俄兩國相鄰，但由俄國到蘇聯再變回俄羅斯，這個國家從來不是個好鄰居。

八國聯軍入侵中華，腐敗滿清政府賠款給列強，歷史上稱之為庚子賠款。沙俄分得款項22%，份額最多。美國佔7%，美國設有退款還中的機制，回饋中國教育事業。如培養赴美留學生，在中國建立高等學府，清華、燕京、聖若瑟、金陵、湘雅、嶺南等均受惠於此機制。我有位姓盧的中學同學，任職此機構，每年均返港及大陸處理撥款事宜，到澳門必往訪澳門嶺南母校，既辦公事又探望仍服務母校的老同學。

反觀蘇俄，強佔中國海參崴，建成進出亞洲海港。看看今天俄羅斯侵入烏克蘭首先霸佔克里米亞，打通黑海通道。烏克蘭有肥沃農地，是俄羅斯的糧倉，又有豐富礦產資源，是俄羅斯口中肥肉，霸氣海盜行徑同出一轍。二次大戰後將蒙古一大塊土地從中國分裂取走。使中國地圖由海棠葉變成一隻公雞，就是蘇聯一傑作。二次大戰進軍東北，軍紀鬆弛，姦淫擄掠。霸佔旅順闢為蘇聯海軍軍港，還想與中共合組海軍聯合艦隊，毛澤東沒上當。中共建政後幾經辛苦才取回旅順港。後來珍寶島戰役又不明不白取去中國一片不算小的國土。

普亭 上台，棄民主選舉機制，與梅德維傑夫輪流做莊，你當總統時我當總理，反之任期一到又互相調職。普亭想一圓重振俄國雄風美夢，聯合白俄羅斯 等附傭國，重錘出擊入侵烏克蘭，與美國、北約和歐盟作政治和軍事的對抗。

近日普亭先訪中國，與習近平談判不如預期。再旋風式訪問北朝鮮，金仔正受全球制裁，給南韓送出大量垃圾氣球，是個流氓無賴，遇到普亭上門，一拍即合與普亭結成軍事聯盟。普亭繼訪越南 謀軍事合作，越南因南海問題，一向與中共有心病，歷史上越南中共關係欠佳，鄧小平為教訓越南，對越南發動過懲越戰爭。越南政局近來因地產泡沫化，經濟壓力大，也想急速改善俄越關係，於是有求於普亭。普亭訪問北韓和越南後，將與北韓、白俄羅斯、古巴和伊朗等結成一個與美國、北約抗衡的邪惡軸心，與民主自由世界對抗，值得世人警惕。