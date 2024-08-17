2028奧運 洛城開始準備了嗎？

2024巴黎奧運 圓滿落幕，世界各國好手聚集一地爭取金銀銅牌，沒有恐怖份子作亂、也無意外事件發生實屬難得，尤其在目前這個紛亂的世界，以巴衝突以及俄烏戰爭毫無停火現象的時日。地主國的法國對於防恐以及維護治安處理得當，應引以為傲。

「光陰似箭」為一見仁見智的老話，筆者仍記得1984年6月底由佛州遷至加州 洛杉磯，奧運正在洛城舉行，時間一晃40年，再過4年又要輪到美國舉辦在洛杉磯舉行的奧運，如果比喻40年如箭，4年將會在我們察覺之前到來。在美國各地的各項工程的進度緩慢為人詬病，加州也不例外。2028 世運洛城開始準備了嗎？

為了接送數十萬旅客包括全球的運動員，洛杉磯國際機場 已經開始動工改建，加強運送乘客功能。在治安方面，洛杉磯縣各處所謂的「零元購」打砸搶仍然不斷，應如何保障旅客及運動員安全？再者，美國是一個槍枝氾濫的國家，加州雖然控制較嚴，但是擁槍者不在少數。如何確保在拉斯維加斯一個狂徒在高樓上往下亂射，殺死數十人、傷百人的慘劇在洛杉磯奧運期間不會發生？

筆者認為2028奧運的準備工作，除了在基礎建設上需要加強以便利旅客及運動員的往返食宿之外，防恐措施以及維護治安應該為一重要議題，而且現在就該開始準備！當然，南加州處於地震帶，地震的警報設施、疏散路線、災後處理等也需要有防範及補救措施。應該有何步驟？

在防止打砸搶方面：促使盜贼橫行、偷搶低於950元不需入獄的47號提案必須廢除、讓重罪輕判的洛縣檢察長賈斯康下台，這兩件事在今年年底大選時選民都可以做到。

筆者建議；在防恐及大槍擊方面：在奧運運動場內外及附近加設24小時攝影系統、監控無人機的使用、在比賽期間設立路障，臨檢駕車者是否攜帶武器，任何高樓的平台上禁止使用。當然，國際旅客的包裹行李也要仔細檢查是否有夾帶任何武器或是爆炸物品。

由於加州處於地震帶，在學校裡對於地震都有定期演習。同樣地，以上所述的各種措施如防恐及槍擊案也可以實地演練以備不時之需。最重要的是洛杉磯奧運的主辦單位，必須要一個全盤的計畫流程方案，設定管道聯絡聯邦調查員、警察、救護員、醫療以及交通運輸人員等，能夠及時互動溝通，避免當一件大事發生時手忙腳亂措手不及。當然，可用人工智能協助，探討起草方案每項措施的可能性。

最嚴重的新冠疫情的那四年一晃而過記憶猶新，2028 說是還早其實也不會太遠，如果要稟照2024 巴黎奧運能夠圓滿落幕，洛杉磯現在就應該開始積極準備，包括計畫及演練，以未雨綢繆為要務。