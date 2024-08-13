制度犧牲者 台灣公幼教保員的悲歌

看到台灣代理教師敘薪的重大改革，讓同屬教育人員的公幼教保員亦喜亦悲；喜的是台灣流浪教師終於可累積年資，提升薪酬，悲的是公幼教保員處境依舊坎坷，比代理教師更加不堪，卻得不到解決。

8月3日全台教保員頂著豔陽集結在台灣教育部 ，要把多年來教保員在職場上遇到的各種不合理現象向國教署反映，但收到的只是國教署一如既往的回應，完全無視教保員的訴求，真的令人悲憤！期間網路上頻頻出現一些攻擊指責言論，讓教保員們身心再次受傷。其實我們只是要有更合理公平的對待。

一、30分鐘魔咒應取消

我們面對的是活潑的孩子，但國教署卻用勞基法進用公幼教保員，因此每工作四小時需休息30分鐘。試問老師若讓孩子獨自留在教室中30分鐘，誰能放心？有人提出午休時只要留一個老師照顧即可，但又有誰能肯定這30分鐘裡孩子一定都會睡著，不會有問題？

以下是我幼教生涯中的真實事件。有一天午休時間看似大家都睡得很好，但突然間一個孩子身體抽動，口吐白沫；兩位老師發現立即分工，一人在旁看顧孩子，另一人隨即聯絡辦公室、救護車並通知家長，並隨同救護人員到醫院陪伴孩子直到家長到達，過程中的緊張與擔心至今仍難以忘記。試問，如果這發生在只有一個老師的時候，是否會錯過急救時間？是否會影響其他孩子？

二、考核應有獎勵辦法及申訴管道

通過台灣國家考試的教保員，每年都要接受三次考核，每次考核都讓教保員膽戰心驚，因為若考核結果讓當事人無法接受時，不知該向誰申訴。即使兢兢業業地通過考核，卻沒有任何獎金肯定我們一年來的付出。反觀同職場的教師雖也需考核，但通過者就有考核獎金，暢通的申訴管道亦讓教師不用擔心受怕。

三、職前年資應採計，並給予教師證照加給

教保員、教師與代理教師都屬教育人員，為何獨漏教保員職前年資之採計及教師證照加給？很多公幼教保員都曾有職場經驗，可能曾任公幼代理或在私幼服務過，且多數也擁有教師證，卻完全不被採計；甚至連遷調後，前任園所的年資採計也沒有保障，只因我們是勞基法進用人員。國教署只看到教師與代理教師，完全忽略教保員的權益。

在公幼，只要職稱是教保員，永遠矮一截。教保員和教師、代理教師一同進修也一起畢業，但其提敘比例遠遠不如他們；同樣當主管，教保員主管的加給數額又比他們少；同在偏鄉任職，唯獨教保員領不到偏鄉加給；同時間生產，教保員已經上班，教師們還在產假中…。為何差別這麼大？只因職稱是教保員？這根本就是職場歧視。

當初教保員的出現就是為了省錢，而現今也有更冠冕堂皇的說法，鼓勵教保員爭取正式教師職缺，但卻在公幼裡製造階級化的差別待遇。教保員是通過國家層層關卡考試所進用，跟教師一樣是學校穩定的人力；而代理教師僅是學校自招自聘，其進用門檻遠低於教保員，但為何國教署都看不到呢？身為教保員，我悲痛不已，請台灣國教署審視公幼教保員的訴求，不要讓台灣公幼教保員成為制度下的犧牲者！

（本文取自8月14日聯合報民意論壇，作者為公幼教保員）