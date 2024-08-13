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培育更多林郁婷 從小小的教育決策開始

池勝源（新北市）

林郁婷打出台灣史上第一面奧運拳擊金牌，載譽歸國，舉國同歡，激勵了民心士氣。一個單項體育的教育訓練，竟帶來這麼大的成效，而這一切卻只是緣起於當年政府的一個小小教育決策。

我從2005年起在鶯歌國中擔任校長的五年期間，因為學校設有體育班，而且排球隊在全國國中甲組排球賽中得過冠軍，是新北市體育發展重點學校，2008年前後教育局特地給了學校一位課後體育教練的名額。那時排球隊正好有實習老師協助訓練，所以就決定增聘拳擊教練來成立拳擊隊，提供一些學生可以發揮性向的舞台，奧運金牌教練曾自強就這樣來到了鶯歌國中教拳擊。之後林郁婷升上鶯歌國中，加入拳擊隊，師徒從此走上了一條奧運金牌之路。

沒有當年教育局為學校增設課後體育教練的決策，林郁婷就不可能得到今天這面振奮人心的奧運拳擊金牌。像這樣的案例，不會只發生在拳擊上，政府政策的影響力真是難以預料與想像！

曾自強教練與林郁婷這15年的拳擊競賽之路，挫折不斷，心中自是感觸良深。曾教練在奧運金牌戰之前受訪就說「一路走來，內心是非常的五味雜陳」，但巴黎奧運的金牌恐怕就是這些挫折淬練出來的。

上一屆的東京奧運，本被看好奪金的林郁婷，竟在16強賽就落敗，她必然失望至深；去年世錦賽，國際拳總以性別檢測異常之名取消她的銅牌，身心重創。受過這些刻骨銘心的歷練之後，巴黎奧運再遇到國際拳總重提性別問題，及「哈利波特」作者JK羅琳、川普等人的輿論附和，林郁婷難免受到影響，但這些皆動搖不了她奪金的意志與決心。

沒有之前的那些重大打擊，林郁婷能不能挺過巴黎奧運的風波、打下奧運金牌，會是未知之數。傷痛、挫折、苦難、受辱都讓人難受，而人生卻是在忍痛、忍挫、忍苦、忍辱中茁壯。

政策導引了未來，教育培育了人才，挫折淬鍊了人生，意志影響了成就，台灣必會在各行各業中培育出更多的林郁婷！

（本文取自8月14日聯合報民意論壇，作者為新北市鶯歌國中退休校長）

巴黎奧運 林郁婷 教育局

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