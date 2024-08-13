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巴黎奧運女力 令人動容

張淑中（新北市）

「台灣拳后」林郁婷不畏性別爭議紛擾，堅定拚戰意志，在巴黎奧運拳擊女子57公斤級決賽中，擊敗波蘭女將，勇奪台灣史上首面拳擊奧運金牌，為台灣爭光，也是中華代表團本屆第二金，台灣總獎牌更累積至2金5銅，成績優異。

今年法國巴黎的奧運賽場上，台灣女力表現十分亮眼，也有其他國家的女性運動員，所展現對運動生命的熱愛與奉獻，甚至堅強韌性、不服輸的愈挫愈勇精神，都值得台灣和全球國家的運動員學習。

例如，台灣「舉重女神」郭婞淳勇奪奧運舉重賽59公斤級銅牌，成為中華代表團史上首位連續三屆奧運奪牌的選手。據媒體報導，她為了克服腰傷困擾，甚至連睡覺的床墊都帶到巴黎。領獎時郭激動落淚表示：「還是要感謝自己，參加四屆奧運很不容易，最後能夠站上頒獎台很開心」。以上短短幾句話，其實已透露及展現她的長期努力和奮鬥決心。

再如，聖露西亞的23歲女田徑選手艾佛瑞德5日在女子100公尺短跑項目以10秒72的成績，擊敗美國眾多高手勇奪金牌，為這個加勒比海的島國奪下史上第一面奧運獎牌。聖露西亞為台灣的邦交國家，總人口只有18萬，領土僅為台灣的1/57，國家資源與運動設施極為缺乏。艾佛瑞德向媒體透露，在自己成長過程中，她曾經沒有穿鞋、赤腳跑步，或是穿著校服到處練習跑步，目標就是希望為國家贏得一面奧運金牌。

另外，即使身障只要不斷努力也能成為優秀運動家。獨臂的巴西桌球女將亞歷山卓雖然只有左手，今年首度參加奧運，是巴西第一位同時參加奧運及帕運的選手。雖然5日的奮戰表現亞歷山卓敗給強敵南韓，但全場觀眾起立鼓掌向她致意。現年29歲的亞歷山卓是在幼兒時因血栓而右臂截肢，她告訴法新社：「多年來我一直努力取得奧運參賽資格，我知道很困難，但我做到了，如今來到巴黎，我正在實現自己的一個偉大夢想」。

今年奧運年齡最大的是69歲的澳洲馬術女選手漢娜，距離70歲生日僅有大約四個月的時間，這是她第七次參加奧運比賽。漢娜是於1996年在亞特蘭大首次亮相奧運，過去多次參加奧運雖未獲得前三名，最佳成績是第六名，但漢娜總是不怕失敗、奮戰不懈。她告訴記者說：「騎馬是我最熱愛的運動，只要我還能騎馬，我就會繼續比賽下去，因為這是我的生活，也就是我的一切」。

本屆奧運共有1萬500名來自世界各國選手參加，女性參賽者數量亦達到50%的比例，可謂是性別平等的一屆。其中許多國家的女力展現運動精神，令人動容。此次台灣有許多年輕選手不分女性或男性都是第一次參加奧運，雖然落敗但實力堅強，甚至破台灣紀錄；未來只要持續勤奮努力並有拚戰鬥志，相信全球會再看到台灣運動員在奧運的傑出表現。

（本文取自8月13日聯合報民意論壇，作者為台灣首府大學前校長）

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