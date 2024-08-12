台灣燃氣火電 不該是協和唯一選項

日前台灣經濟部臉書宣傳，桃園以北的大型資料中心無法供電；2023年北部發電750億度，用電931億度，不足部分都要靠中南部輸送；桃園大潭電廠發的電，受限電網傳輸瓶頸，沒辦法補基隆協和除役後的空缺。

經濟部若為取消每年排碳623萬公噸、空汙1221公噸，且有生態、港安及國安疑慮的協和四接，而減少在北部新增高耗能設施，固可正面看待。畢竟資料中心在地受益有限，但空汙及安全風險卻是共同承擔。

Google在美國內華達州 的資料中心以地熱供電；微軟為降低資料中心碳排，要求供應商2030年100%用再生能源；亞馬遜 採購再生能源抵銷資料中心碳排。為何不久前才宣稱北部適合發展地熱，要全力發展地熱的經濟部，竟只會用「不要協和火電就無法供電」要脅，而無視環團倡議的協和除役後轉型「再生能源加儲能」電廠。況且，高碳排的燃氣火電，真的符合亟需減碳 的資料中心之需求嗎？

經濟部曾以核二、協和除役為由，力推大潭三接，拍片稱大潭七、八、九號機可增加193億度電。協和2023年僅發23億度電，大潭三部新機組今明兩年陸續商轉，經濟部卻改口稱，受限電網，大潭無法補協和除役後的空缺，實有誠信問題。若有電網瓶頸，難道無法改善？

過去新竹縣市歸類在中部時，北部電力供需平衡；其後為在北部蓋深澳燃煤電廠，將有科學園區但缺乏大型電廠的新竹改歸類在北部。重新定義後的北部，成為政府一再以「中南電北送」分化國人、強推火電的談資。實則，2023年若扣除新竹縣市210.29億度用電，北部用電剩720.71度，供需大致平衡。

燃氣火電不該是協和除役後的唯一方案，節能、儲能、能源管理及再生能源等「永續四能」，才是「協和四接」的更佳替代方案。

（本文取自8月13日聯合報民意論壇，作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）