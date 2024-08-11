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華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

論美國邊界政策及無證客問題

薛永康 （加州）

川普的競選副手范斯在造勢會上攻擊民主黨總統候選人賀錦麗，謂其在邊境問題上處理不當，導致百萬無證客湧入美國。

無疑地，無證客為大問題，但是在今年年初參議員Langford (R) Sinema (I) 以及 Murphy (D) ，這三位超越黨派的議員起草了一個法案，加強邊界管制，為數十年來第一個大刀闊斧整頓邊境的提案，提案內容在此不贅述。

可悲的是這個控制邊界的提案，在川普慫恿之下，衆議院議長強生阻止了投票，因為邊境失控問題實為川普競選攻擊對手的法寶，如果此改進邊境提案通過將對川普競選不利。這提案因此胎死腹中。試問： 邊境失控誰應負責？

當然，邊境失控湧入的無證客造成的問題，也是川普團隊攻擊對手的利器，謂無證客奪取了美國人的工作機會。事實上是如此嗎？證明其所言是否屬實，必須看以下數據。

8/2洛杉磯時報有詳盡的報導，謂大量的無證客湧入不只是沒有奪取美國人的工作機會，反而幫助了美國及加州填補了許多「事求人」的空位。雇主真的找不到員工嗎？

美國由於人口老化加上生育率降低，尤其在加州這個經濟仍成長的地區，無證客維持人力需求已歷經兩個世代。最近湧入的無證客所做的工作都是低收入以及需要體力，也就是在美國土生土長的民眾不願意做的工作，例如在烈日下耕種收割、在屠宰場做雞鴨鵝豬牛開腸剖肚的骯髒工作。另外在餐飲業以及旅館業，無證客也提供了一個重要的人力需求。依據川普揚言如上台將要驅趕所有無證客，這些行業的停擺是可以預期，絕非危言聳聽。簡言之，無證客填補了美國老年人不能做、年輕人不願做的工作，並沒有奪取美國人的工作機會。

以上所言並非表示支持邊境開放政策，邊境仍需控制。三位超越黨派參議員的提案仍需重啟。當然，選民必須睜開眼睛、勿被候選人誤導之外勿以訛傳訛，而需要尋找可靠的資訊為做投票的參考。

無證客 川普 加州

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