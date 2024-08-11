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華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

任重道遠 華茲能為美中解凍嗎

晨星（馬里蘭州）

民主黨總統候選人賀錦麗的副總統搭檔人選，終於出爐。這位明尼蘇達州華茲州長的經歷除了一般地方性文武官職、包括國民兵服役、6任國會眾議員，及教學和運動教練等廣泛經驗外，尚有長久和中國人民交往互動，曾往中國大陸長期教學並主導遊學計畫，訪問達30次的紀錄。此外，作為州長他也曾率領該州貿易代表團訪華互動。

據報導，他年青時還曾去台灣宣教。如此看來，加上舊日報章敘述他和廣東佛山師生們互動的情況看來，他去大陸這麼多趟也很可能有宣教的成份在內。他是有瑞典和德意志血統的福音派路德會(ELCA信義宗)信徒。所謂「福音派」即表示對傳揚福音有特別熱誠。

我們現時不知道除了一些賀錦麗公開陳述的選擇關鍵外，有沒有其他更深的考量。當然除此之外兩人之間的「化學作用」也占很重要的成份。不過這樣長久與中國大陸互動的歷史，一定會經過競選委員會及聯邦調查局的詳細審核，以免產生敏感性的國安或政治枝節；同時在他們兩人一對一當面交換意見時，也一定有詳細討論。

當今美中關係的低潮，老實說對任何人都沒有好處，因此如果真的執政時，身為總統的賀氏一定會借重華氏在這方面的特長、見解、和洞察力，在互助互利情況下改進和解凍。據昔日報載他對中國人民的智能、勤勉和友善，評價極高。希望他不會隨著美中進入經濟和軍事競爭日益激烈的時期，為了將就目前的一些反中言論而改轅易轍。

當然共和黨絕對不會放過任何攻擊的機會；例如川普及副手范斯已經開始說他的「中國通」歷史會危及美國的安全和利益；此外，其他的政見和問題也相當複雜；例如共和黨已經在他的兵役和暴動處理方面挑骨頭。不過這種無的放矢的批評將會被嚴正擊破。同時他福音派信徒的身分對一般認為反傳統宗教信仰的民主黨不無小助；不知他能否借此侵蝕共和黨在傳統信徒中的選票。

同時中國方面的反應可能也會有影響，不知他們是否認為和美國解凍，對雙方都有好處。當然也許在大選前中國不便作太直接的公開表示，希望雙方即使暫時不能公開投桃報李也至少有點默契，開始營造合作基礎和言論。

不過這裡有一個潛在陷阱，就是目前美國因為自己生產及就業問題，加上台海風雲，和中國鬧得不可開交，甚至使一般民眾也患了「恐中」或「恨中」病，因此與中國修好的政策未必能在11月贏得很多選票。有鑑於此，在競選時運用的黨綱或辭令，需要特別注意，以免踩到地雷。總而言之，這是一個天賜良機，不宜錯過。

共和黨 民主黨 賀錦麗

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