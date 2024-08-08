台灣核能政策混沌 誰被摸頭

氣候變遷 是人類面臨最大的挑戰，如何因應可以歸納為三大面向，一個是氣候變遷已發生的狀況下，國家或地區要如何自救，簡單說就是災害管控﹔第二是如何減緩氣候變遷惡化的程度，目前共識是必須減少溫室效應氣體的排放。二氧化碳的排放被認為是氣候變遷首要戰犯，減碳 有很多事可以做，包括能源政策規畫、能源選擇、節能、生活習慣的改變等。第三個是國家無法滿足國際對國家減碳的期待時，在強制減碳的要求，對國家生存發展的威脅。

賴清德 總統成立「氣候變遷對策委員會」，以總統高度將氣候變遷提升到國家安全層次，凝聚社會共識，進行台灣整體戰略布局。未來每季開會，由總統召集，為國家發展擬定戰略。委員會名單包括政府機關代表8人、產業代表6人、公民代表6人、學者專家4人，總計24位委員及兩位顧問。機關代表均為內閣成員，公民代表清一色的來自反核的環保團體﹔學者專家有兩位是反核的重砲手，一位是氫能領域專家，一位是工業衛生與環境醫學的教授﹔讓人訝異的是台電董事長居然是產業代表！委員會民間委員極度偏向反核，已無庸置疑。

好玩的是，三位副召集人，唯一來自民間的童子賢，近日已是推動「返核」急先鋒，毫無保留的大聲說出要台灣核電廠延役，且要將核電占比提升到30％。賴還找來兩位立場擁核的顧問，李遠哲與簡又新。委員會是閉門會議，委員與副召集人及顧問間的舌槍唇戰，會是一場好戲，但關心的民眾看不到。

看看「核四再評估委員會」是如何做的。當年陳水扁先生當選總統，經濟部長林信義就任籌組「核四計畫再評估委員會」。再評估委員會由政府機關代表六人、立委代表（兩人）及學者專家代表（十人）組成。各界推薦十位專家學者參與：五位是國內反核運動領袖，專長領域包括經濟、化工、醫學、資訊，與物理；五位被認為擁核的專家專長為能源經濟與核工各兩位，一位企業負責人：持反核立場與擁核立場的人數幾乎是相等的。

再評估委員會於6月16日起至9月15日間，召開13次會議。除第一次會議外，其餘歷次會議，皆於下午6時30分起，進行至凌晨。開會過程，除於經濟部大禮堂閉路電視同步轉播外，也利用中華電信公司的Hinet同步上網，自第五次會議起，由公共電視台於開會當晚9點起，進行全程錄影轉播。會後並將會議議事錄、實況錄影、引言人報告、相關單位提供之補充資料，公布於經濟部網頁。這些資料目前還可以找得到，參與的委員必須為自己的立場與論述負責。當初可以這樣做，現在科技更發達，有更多的管道與科技可以做，為何不做。難道委員發言的內容無法受公評，政府的難處有不可告人的地方。

民主國家在政府體制外設立委員會處理特殊事情是可以接受，但是委員會很容易成為爭議政策的下台階，在籌組委員會時就已有特定的立場的擔任委員，演場戲給民眾看，傳遞一個訊息，是委員會的決定，不是決策者的意志，決策者有實質的決定權，但不負責任。可是有的時候，戲演了一半，導演會改劇本的，核四再評估委員會就是一個例子。

賴清德的核能政策至今混沌不明，閣員與顧問，各吹各的號，媒體好不興奮的見縫插針。委員會開鑼了，關起門來吵，不要讓民眾看笑話，結論由大老闆定槌宣告，一切太平。至於誰是被摸頭的一方，大家拭目以待。

（本文取自8月9日聯合報民意論壇，作者為清華大學工程與系統科學系特聘教授）