主政者反核 嚴重扭曲台灣市場機能

台灣經濟部長郭智輝近日的談話刻意避開股市議題，如聯合報社論所指出，卻又另外論述水電定價，其中再提「水、電價應該反映成本」，表面上似乎言之成理，但其實頗有疑義。

在商言商，商品價格足夠反映成本，讓商家至少不會虧損。而讓電價反映成本，也就是要維持台電不賠錢，台灣政府不須再額外編預算 補貼台電。現況來說，則郭部長的說法包裝了要台灣民眾付出夠高電價，由民眾承擔台電虧損的主張。難道不就是主張電價需再調更高？

再就市場機能而言，價格代表買方從賣方的商品所獲之效益。當雙方受價格引導，而使買方效益等於賣方成本，不僅創造了最大的社會淨效益，而且兩廂情願、符合基本的公平。所以類比「使用者付費」之社會共識，「電價應反映成本」也顯得很有說服力。

然而成本必須是合乎最低成本效率（cost effectiveness），也就是必須用成本最低的方式，來提供既定的電量，否則顯而易見無法合乎所謂的最大社會效益，同時也對付費台灣民眾不公平。尤其面對獨家壟斷的台電，民眾還沒得選擇。

實際上，核電成本遠低於當前台灣的再生能源。但是在沒有相當的客觀依據下，政府與台電卻因主觀限制或特定動機捨棄核電，反而向再生能源業者購買成本超高的綠電再轉賣，這當然讓自己付出的成本偏高，完全背離市場的理性，導致電力的生產，不合乎成本效率。

據此而要求台灣民生電價反應供電成本，既不合理也不公平。況且目前台灣綠電的生產方式，造成近無限制的農田、魚塭毀損等環境破壞的外部成本，並未能納入市場運作中買賣雙方的內部考量。也就是環境成本被從市場排除，進而低估供電的社會成本。更背離成本效率。

再者，郭部長出身半導體產業，熟知AI 等智慧產業是高度出口導向，在國際供應鏈 中與其他出口產業同樣都須接受使用低碳能源生產的限制。除了再生能源的綠電，由於近年多數歐美國家開始傾向認同核電，用綠電或核電生產，都可被國際供應鏈認可。則就台灣AI快速發展的電力需求來看，可以用綠電或核電互為替代而補足。

雖然台灣的綠電生產缺乏有利條件，但主政者反核，只對使用綠電者核發低碳能源憑證，直接創造綠電業者暴發坐大的機會。不僅讓上述市場機能更嚴重扭曲，不利資通訊科技等相關產業發展，且更將讓廣大台灣庶民無端受害。

（本文取自8月9日聯合報民意論壇，作者為台大退休教授）