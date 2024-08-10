民主黨治國理念是什麼？

在7月21日拜登 公開退出2024年的總統大選之後，各界大老，金主們及選民們紛紛禮貌性的表示感念及不捨，惟以80高齡，還要日理萬機，加上拜登的兒子杭特拜登因為逃漏稅，及違法擁槍遭到起訴， 內憂外患；拜登退出選舉，未嘗不是明智之舉，讓川普 的選戰少了著力點。孔子說君子三戒，及其老也，血氣既衰，戒之在得。其實就是上了年歲適可而止的意思，用在拜登退選也是很恰當的。至少拜登維持了2020年總統大選打敗川普的紀錄，不失為一件值得回憶的事。

賀錦麗接下攻取大位的機會，我們要問一個嚴肅的問題是，民主黨 總統的治國理念在哪裡？治國理念，用4年的任期， 要把美國打造成富而好禮的社會，或把美國打造成免於恐懼的社會等固然不易。惟共和黨的川普他宣布美國優先(MAGA)，其實這就是他的治國的理念，舉凡在這個主軸之下任何環保、外交、關稅、邊境、移民及匯率問題等，任何影響他的主軸，都是檢討的對象，包括打壓中國都是在這理念下運作。

反觀民主黨拜登4年任期接近尾聲，回顧拜登的政績，在疫情後，致力於經濟復甦，改善公共衛生，努力建立包容的社會及對氣候變化採取應對措施，科技創新的提升等。但是，這些政策的優先順序是什麼？在他短短的快4年任期。我們看不出治國理念的主軸，只知道民主黨的政府疲於奔命，走線的邊境偷渡束手無策；俄烏戰爭拿人民的納稅錢，打著無盡的消耗戰；用提高房貸利率壓抑房價；看來只有見招拆招的政策，並沒有長遠的治國理念。治安及社會的包容性，免於恐懼的槍枝問題也都沒有一個有效的解決的方法。所以我們不知道民主黨政府的治國理念或它的主軸是什麼？

拜登在退選之後，突然決定對大法官的任期及其操守進行檢討，可是我們細想大法官的任期，在今天國會分裂的情況下，拜登能做得到嗎？還只是口號性的發洩而已？在2022年1月30日筆者在世界日報的世界論壇發表「聯邦最高法院，流失人民的信任」時過兩年半， 拜登在退選之後才高舉大旗，要改造大法官制度，看來這也不在民主黨治國理念的議程內。

在民主黨這個看不出主軸的競選，由賀錦麗主導風騷，易經的卦象在倒數100天的7月28日給了民主黨候選人的警語，就是「革卦變而為豐卦」；革卦說湯武革命，順天理而應民心，民心思居安、民心思治安、民心思國安、民心思均富，民主黨要以此民心所思建立治國理念，才能有豐卦內聖外王的豐大之道。我們拭目以待。