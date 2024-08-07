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獨厚親己 孟加拉民變

方天賜（新竹市）

孟加拉總理哈希納於8月5日辭去總理職位，並倉皇搭乘軍機逃至印度，結束其自2009年來的總理治理，目前正尋求其他國家給予政治庇護

歡欣鼓舞的抗議者衝進總理官邸掠奪慶祝，陸軍參謀長薩曼則宣布由軍方接手組成臨時政府。孟加拉總統沙哈布丁也在稍後宣布解散國會、釋放被關押的反對黨領袖和稍早被捕的抗議人士等。

現年76歲的哈希納出身名門，是孟加拉國父拉曼之女，也曾在1980年代參與反軍政府的民主運動。她在1996至2001年首次擔任總理。2008年再度贏回政權，並連續擔任15年的總理直到出逃。孟加拉獨立迄今逾52年，她便先後擔任長達近21年的總理。她的生涯曾經遇刺19次均倖免，如今卻晚節不保，令人唏噓不已，也值得所有執政者警惕。

這起事件的導火線，是哈希納政府在今年6月企圖恢復原先的「公務員配額制度」。根據這項制度，全國的公務人員職缺將有三成保留給1971年獨立戰爭戰士的子孫、10%保留予婦女、5%保留予少數民族、1%保留給殘障人士，另外10%名額保留給其他落後地區，合計達56%；換言之，一般人只能去爭取剩下44%的職缺。

其中最具爭議的是將30%的職缺保留給當年參加獨立戰爭的軍人子孫，引發一般人強烈的被剝奪感。事實上，這項制度行之有年並有其時代意義。原來只是為了保障當年參戰的將士，後來卻逐漸擴大至將士們的子輩及孫輩。

2018年因學生抗議，哈希納政府曾經妥協而刪減保留配額，但在今年6月，法院接受遺族申訴，決定恢復配額制度。雖然表面上這是法院的決定，但抗議者質疑司法的公正性，認為這是哈希納政府在背後操控，藉以圖利其支持者。

受影響最大的學生族群開始舉行示威抗議，從首都的達卡大學蔓延至全國，並引發暴力衝突。哈希納政府則採取強力鎮壓手段，造成超過300人不幸死亡，並有1萬多人遭逮捕。雖然孟加拉最高法院在7月21日推翻原來判決，改稱只保留7%的公務員名額，但民眾已對政府失去信心。

事實上，哈希納執政初期，確實有所作為，曾讓孟加拉發展有所起色。但其近年來暮氣沉重，為了繼續保有執政權力，一方面大力鎮壓異己，一方面則施惠親己，發展裙帶關係。在今年初的大選前，孟加拉當局便逮捕了上萬名的反對黨人士，導致主要的在野黨都缺席大選抗議。哈希納所屬的「人民聯盟黨」雖然輕鬆獲勝，但投票率僅有四成，顯示民眾的反感。

但是哈希納政府並未因此引以為戒，反而是想藉恢復配額制度討好支持者跟盟友，這種利用國家資源打壓異己、獨厚親己、忽視社會公平正義的舉措，終於引爆更大規模的民變。換言之，這才是哈希納倒台的背後主因。

孟加拉雖然仍是發展中國家，但人口達1.7億人，是全球人囗大國。哈希納倉皇倒台，將引發「秦失其鹿，天下共逐之」的權力競逐，各黨派都虎視眈眈，軍方何時將權力歸還民選政府也還是未定之天。此外，孟加拉政局混亂也可能誘使周邊強權覬覦及介入。在這些背景下，孟加拉的發展恐將進入一段顛簸時期。

（本文取自8月8日聯合報民意論壇，作者為清大通識中心副教授、台灣印度研究協會理事長）

印度 投票 庇護

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