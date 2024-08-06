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經長踩雷苦台灣民眾 大家要有準備

伍豪（高雄市）

5日台股指數大跳水，創下台灣史上最大的跌點及跌幅，再改寫2日史上首次下跌超過千點的紀錄，而全球股市也幾乎全面崩跌。經濟部長郭智輝卻只是雲淡風輕地說：「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」。不僅沒提出因應措施，連正面喊話都免了，如此事不關己的態度，連自家立委都看不下去，要求他謹言慎行。

更令人意外的是，面對台灣地緣政治的風險，以及全球景氣衰退的陰影，郭部長竟對媒體放話表示，為反映成本，水、電都應漲價。如此政治不正確的論點，再次引來執政黨立委的撻伐。

郭部長來自業界，原本各界對他有高度期待。惟他上任後就被執政黨立委「教訓」，他也立刻放棄支持核能的態度，這讓寄望他改善台專能源轉型困境的民眾，瞬間期待落空。

此外，郭部長的兩大政策主軸—「境外關內（在海外設科技園區，帶領台商走出去）」、「境內關外（以台灣魅力把外國人吸引進來）」也是疑點重重：

其一，政策互相矛盾。境外關內是要將台灣優勢產業，如半導體，複製到國外；而境內關外則是要以台灣完整的供應鏈，吸引全球半導體大廠來台設廠，這種明顯矛盾的政策目標，令人霧裡看花。

其二，政策只服務少數跨國企業。境外關內涉及海外土地取得，以及在地國關稅及公權力行使等複雜議題，恐不易執行，且須花大筆公帑，惟僅服務少數財力雄厚之跨國企業，是否合理？

其三，政策遠離台灣民眾。郭部長曾表示，要透過境內關外，讓台灣四年內米其林星星增加為500顆。姑且不論這是否吹牛皮，筆者認為，這如同政府只照顧半導體產業一樣。看在為通膨所苦，又要忍受水電雙漲的一般台灣民眾眼裡，難免會想，政府如此照顧高端產業及高端消費，實在令人不解。

解嚴後，少數幾位來自產業界的經濟部長任期都不長，郭部長與其恩師黃營杉先後擔任經濟部長，一時傳為政壇佳話。惟黃過去施政屢屢引發爭議，僅六個月就黯然下台。

郭智輝部長是成功的企業家，建議他施政考量應更全面，不應只想到有錢人或自己的產業，否則其仕途恐怕就要步上恩師的後塵了。

（本文取自8月7日聯合報民意論壇，作者為文史工作者）

台股 供應鏈 關稅

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